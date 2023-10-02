Горел двигатель: "Аэрофлот" с двух попыток не смог отвезти россиян из Москвы в Турцию, — СМИ (видео)

По словам пассажиров, из-за неисправности самолета пилот просил пристегнуться, наклонить головы и имел взволнованный голос.

Related video

Крупнейшая авиакомпания компания России "Аэрофлот" дважды не смогла организовать перелет 400 пассажиров из Москвы в Анталию. Об этом 2 октября сообщают росСМИ.

По данным источника, оба раза полет был прерван из-за неисправности самолета. Предварительно у одного из них горел двигатель.

"Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, а второй пытались починить полтора часа, но он так и не взлетел", — передают авторы канала.

Очевидцы сообщили, что пилот "имел взволнованный голос, когда просил пристегнуться и наклонить головы".

Источник сообщает, что пассажиров пересадили в другой самолет через 3 часа и выдали купоны на 600 рублей в качестве компенсации.

"Людей держали на борту 1,5 часа, не выпуская из самолета", — отмечают в заметке.

По итогам туристы вылетели в Турцию сегодня утром.

Позже, по словам российского медиа, "Аэрофлот" заявил, что со 2 октября начнет компенсировать задержку рейсов милями.

"Они будут добавляться к уже существующим видам компенсаций", — добавляют в сообщении.

Дефицит запчастей и отсутствие техподдержки

Из-за полномасштабного вторжения в Украину против Российской Федерации были введены санкции, которые коснулись многих отраслей. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из РФ.

Напомним, 4 августа в профильном проекте "Авиаторщина" сообщили, что самолеты "Аэрофлота" будут летать с деактивированными тормозами из-за того, что устранить их неисправность без зарубежных комплектующих не могут. По состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов "Аэрофлота".