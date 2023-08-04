"Нет комплектующих": самолеты российского "Аэрофлота" летают без тормозов, — СМИ

По состоянию на 31 июля девять бортов российской компании летали с деактивированными тормозами. Их может уводить в сторону на взлетно-посадочной полосе.

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Самолеты "Аэрофлота" будут летать с деактивированными тормозами из-за того, что устранить их неисправность без зарубежных комплектующих не могут, сообщает профильный проект "Авиаторщина".

По состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов "Аэрофлота":

5 — Boeing 777;

2 — Airbus A321;

1 — Airbus A320;

1 — Airbus A330.

В перечне минимального исправного оборудования (MEL) "Аэрофлота" говорится, что летать с таким отказом разрешается не больше десяти дней.

"У самолета несколько тормозов — по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 — с двумя из 12-ти", — говорится в сообщении.

При торможении с деактивированным тормозом возможен вывод самолета из осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, особенно при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Есть ограничения по ширине ВПП. Риск выкатки за пределы ВПП", — предупредили пилотов.

К деактивации тормозов авиакомпании прибегают, когда отсутствует возможность сразу же заменить тормоз при появлении его неисправности или износа диска (heatsink) до предельно разрешенных лимитов.

Дефицит запчастей и отсутствие техподдержки

Из-за полномасштабного вторжения в Украину против Российской Федерации были введены санкции, которые затронули многие отрасли. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из РФ.

Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных авто. Президент РФ считает, что необходимо развивать российский автопром, но полностью отказываться от импорта не стоит. Хотя многие мировые автогиганты покинули рынок России из-за развязанной войны против Украины.

Кроме этого, Фокус писал о том, почему западные банки закрывают счета гражданам РФ. Страны Запада в ответ на агрессию против Украины применяют к России санкции, в том числе и к ее финансовому сектору.