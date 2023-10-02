Горів двигун: "Аерофлот" з двох спроб не зміг відвезти росіян з Москви до Туреччини, – ЗМІ (відео)

За словами пасажирів, через несправність літака пілот просив пристебнутися, нахилити голови та мав схвильований голос.

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Найбільша авіакомпанія компанія Росії "Аерофлот" двічі не змогла організувати переліт 400 пасажирів з Москви до Анталії. Про це 2 жовтня повідомляють росЗМІ.

За даними джерела, обидва рази політ було перервано через несправність літака. Попередньо в одного з них горів двигун.

"Перший борт екстрено повернули в аеропорт вильоту через проблеми з двигуном, а другий намагалися полагодити півтори години, але він так і не злетів", – передають автори каналу.

Очевидці повідомили, що пілот "мав схвильований голос, коли просив пристебнутися і нахилити голови".

Джерело повідомляє, що пасажирів пересадили в інший літак через 3 години та видали купони на 600 рублів як компенсацію.

"Людей тримали на борту 1,5 години, не випускаючи з літака", – зазначають в дописі.

За підсумками туристи вилетіли до Туреччини сьогодні вранці.

Пізніше, за словами російського медіа, "Аерофлот" заявив, що з 2 жовтня почне компенсувати затримку рейсів милями.

"Вони додаватимуться до вже існуючих видів компенсацій", – додають у повідомленні.

Дефіцит запчастин і відсутність техпідтримки

Через повномасштабне вторгнення в Україну проти Російської Федерації було введено санкції, які торкнулися багатьох галузей. 2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправлення запчастин у Росію, технічне обслуговування і надання техпідтримки для авіакомпаній із РФ.

Нагадаємо, 4 серпня в профільному проекті "Авиаторщина" повідомили, що літаки "Аерофлоту" літатимуть із деактивованими гальмами через те, що усунути їхню несправність без зарубіжних комплектуючих не можуть. Станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали 9 літаків "Аерофлоту".