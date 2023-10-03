Кажуть, що не винні: за одну добу сталися три аварії з літаками "Аерофлоту" (фото, відео)

За даними журналістів, минулої доби загорілись двигуни відразу з двох літаків, тим часом як третій ремонтували півтори години. Компанії-виробники літаків відмовились обслуговувати повітряні судна, однак Кремлю все ж вдалось закупити запчастин на майже 20 млрд руб. у європейських компаній.

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За одну добу у РФ стались аварії відразу трьох літаків. Два літаки не змогли злетіти в аеропорті з-під Москви. Компанія "Аерофлот" намагалась "врятувати" ситуацію, виплативши пасажирам по 600 руб. компенсації. Один літак застряг в аеропорту Пхукета у Малайзії. Про деталі поломки російського літака у Малайзії ідеться на порталі "24 канал".

Пресслужба "Аерофлоту" пояснила, що 2 жовтня сталось загоряння двигуна у літака Boeing 777, який летів рейсом SU275 з Пхукета до Москви. При цьому компанія не визнає, що відповідальна за ситуацію. Стверджує, що провина лежить на працівниках аеропорту, які начебто спричинили поломку.

Flightradar24: рейс SU275 з Пхукета до Москви Фото: Flightradar24

Щоб відшукати інший літак на заміну поламаного, знадобився певний час, визнали в компанії. На цей час пасажирам запропонували напої, номери в готелях та можливість поїсти. Врешті, людей змогли доправити у РФ іншими рейсами, запевнила пресслужба.

Аварії літаків "Аерофлоту" — що відомо

Зазначимо, 2 жовтня у Москві "Аерофлот" мав проблеми з двома літаками поспіль. Спершу загорівся двигун у повітряного судна, яке вже злетіло. На борту перебувало 400 осіб, яких попросили не турбуватись і підготуватись до термінового повернення в аеропорт. При цьому, як говорили свідки, голос пілота був "схвильований".

Після приземлення "Аерофлот" відшукав ще один літак. Однак проблема була в тому, що його не змогли відремонтувати: щоб це з'ясувати, витратили 1,5 години. Росіяни все ж змогли вилетіти на відпочинок в турецьку Анталью, але дістались туди через вісім годин.

Між тим Федеральна служба "Росавіація" жодним словом не прокоментувала інцидент з трьома російськими літаками. Останній допис, опублікований пресслужбою відомства, стосується проведення всеросійської конференції.

Зазначимо, 12 вересня сталась надзвичайна подія з літаком РФ, який здійснював внутрішній рейс. Літак рухався з Сочі до Омська, але проминув аеропорт призначення, а потім приземлився прямо посеред поля.

Пізніше стало відомо, що ж сталось з повітряним судном: у нього зламалась гідравлічна система. Пілотам довелось обирати летовище з довшою злітною смугою, до якого, втім, не вистачило пального.

Російські авіакомпанії втратили можливість вчасно ремонтувати літаки внаслідок накладання санкцій на РФ. Зокрема, компанії Boeing та Airbus відмовились від проведення сервісних робіт і надання запасних частин. Однак розслідувачі з'ясували, що країні-агресору вдається обійти санкції: дістали запчастин на суму 18 млрд руб. — купили в ЄС.

Тим часом президент Росії Володимир Путін у перші місяці вторгнення до України дозволив російським компаніям привласнювати літаки закордонних компаній, які на момент початку війни перебували на летовищах. Повітряне судно, яке зазнало аварії під час польоту до Омська — один з таких пристроїв.

Нагадуємо, у серпні та вересні у РФ два повітряних не долетіли до аеропортів і розбились. На одному з цих суден — літаку "бізнес-джет" — перебував очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: російська влада досі не оприлюднила жодної версії, що сталось 23 серпня. На другому судні — у вертольоті — перебував російський ексдепутат з Архангельської області.