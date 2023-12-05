Ледь уникають катастроф: у РФ почастішали аварійні посадки пасажирських літаків, — ЗМІ (фото)

У внутрішніх документах "Росавіації" ідеться про поганий ремонт пасажирських літаків та про погану охорону на стратегічних об'єктах. Також згадують про подію в Стамбулі, коли ледь не сталось зіткнення.

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Розслідувачі групи "Інформаційний спротив" дістались до внутрішньої документації однієї з російських авіаційних компаній. У закритих документах росіяни визнають, що зросла кількість надзвичайних інцидентів на внутрішніх перельотах. Крім того, дивовижним чином не сталось авіакатастрофи під час рейсів за кордон. Про деталі роботи авіації РФ ідеться у матеріалі, опублікованому на порталі "24 канал".

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У матеріалі опублікували низку скриншотів з архіву, доступ на який надав "ІнфоСпротив". У архіві — 22 файли з різними даними щодо діяльності Уральського міжрегіонального територіального управління Росавіації (Уральського МТУР).

З протоколу засідання Ради з безпеки польотів від 16 листопада 2023 року можна дізнатись про низку надзвичайних подій з літаками протягом минулого року. Водночас причиною цих подій є недоступність запчастин до крадених літаків, використання повітряних суден часів СРСР, безвідповідальність персоналу і керівників. Росіянам "ледь вдалося уникнути катастроф", зазначається у статті.

Скриншот протоколу російської авіакомпанії Фото: 24 канал

Автор зауважив, що росіяни намагаються уникати слів, які вказують на можливу небезпеку. Натомість називають інциденти "аварійними подіями" та "збійними ситуаціями". Загалом у РФ протягом дев'яти місяців 2023 року сталось 123 "авіаційних інциденти", вказується на порталі. Однак дані не співпадають з інформацією Уральського МТУР — там зафіксували 261 подію з "помірним ризиком" та 9 — з "високим". Крім того, на майже 50% зросла кількість затримань рейсів: 880 у 2023 році проти 490 у 2022. Також росіяни тішаться зростанням кількості внутрішніх пасажирських перевезень, але визнають зменшення обсягу перевезених вантажів.

Результати роботи авіакомпанії РФ Фото: Скриншот

У протоколі перелічили, які основні причини "подій": сторонні предмети у двигунах, неготовність до роботи в умовах снігу та морозу, невиконання технічного обслуговування. Також описали кілька випадків, які стались в аеропортах РФ. Наприклад, просто на злітну смугу вибігла зграя собак, або літак прокотився 30 м за межами злітної смуги, або екіпаж самостійно проклав маршрут, або самовільно вимикалось освітлення на летовищі та ін.

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Також привертають увагу інциденти, які стались в закордонних аеропортах, які досі приймають російські літаки. Зокрема, у Стамбулі пасажирський літак з РФ ледь не зіштовхнувся з іншим літаком, не почувши інструкцій з пункту управління.

У статті вказують ще на дві важливі проблеми з літаками РФ. По-перше, пасажирські літаки компаній Boeing та Airbus не обслуговуються через санкції, накладені через вторгнення в Україну. По-друге, вантажні судна також не мають доступу до запчастин. Причина такої ситуації — старі радянські Іл-и, моторами яких займалась українська "Мотор-Січ".

Які причини аварій літаків РФ Фото: 24 канал

Санкції проти РФ — інциденти з літаками

Зазначимо, після вторгнення РФ в Україну компанії Boeing та Airbus відмовились надавати запчастини та обслуговувати лайнери, якими володіли російські компанії. Тим часом Кремль по-своєму розв'язав питання власності на літаки закордонних компаній, які на момент початку війни застрягли на території країни-окупанта. Президент Володимир Путін заявив, що усі судна стають власністю РФ.

Тим часом росЗМІ почали публікувати розповіді про негаразди, які ставались із російськими літаками. Наприклад, у вересні пасажирський лайнер з кількома десятками росіян вилетів із Сочі, але до цілі долетів: приземлився посеред поля. Незадовго до цього стався інцидент з вертольотом: у Архангельській області загинув місцевий політик. У жовтні сталась проблема відразу з трьома літаками: рейси затримали, бо вони просто не змогли злетіти.