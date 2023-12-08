Удруге за два дні: в РФ під час зльоту загорівся пасажирський літак (відео)

За даними російських медіа, під час набору висоти з обох двигунів пасажирського Boeing 737 полетіли іскри та язики полум'я. На борту в цей час перебували 176 осіб.

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У п'ятницю, 8 грудня, у Російській Федерації пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів у новосибірському аеропорту "Толмачево" у зв'язку із загорянням двигунів. Про це пише Telegram-канал SHOT.

Повідомляють, що рейс російської авіакомпанії S7 Airlines "Новосибірськ — Москва" вилетів о 6:20 за місцевим часом, однак під час набору висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я.

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За даними медіа, екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого борт здійснив посадку. Літак оглядають технічні фахівці, пасажири очікують у будівлі аеровокзалу.

У публікації йдеться, що причиною загоряння міг стати помпаж — режим роботи двигуна, за якого порушується газодинамічна стійкість його роботи. За даними авторів каналу, з цієї ж причини днем раніше спалахнув двигун у вантажного Ту-204 у Бурятії.

У пасажирського літака Boeing 737 загорілися двигуни

The Moscow Times повідомляє, що за останні шість днів із поломкою під час польоту зіткнулися дев'ять літаків, що належать російським авіакомпаніям.

Журналісти зазначили, що санкції позбавили російську авіацію обслуговування й оригінальних запчастин, а з весни минулого року авіакомпанії РФ вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали.

Нагадаємо, 5 грудня над Чорним морем у районі острова Зміїного українські військові збили російський літак Су-24М. У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що це стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла.

Раніше, 6 жовтня, ЗМІ повідомили, що російські військові збили власний винищувач Су-35. Пілоту вдалося врятуватися. Пропагандисти поскаржилися, що такими темпами скоро залишаться без авіації.