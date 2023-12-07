"Нештатна ситуація": у Бурятії вантажний літак загорівся під час зльоту (відео)

За даними російських медіа, у літака ТУ-204 спалахнув лівий двигун. Інцидентом уже зацікавилася транспортна прокуратура.

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У російській республіці Бурятія, у місті Улан-Уде, вантажний літак ТУ-204 авіакомпанії "Авіастар-ТУ" загорівся під час зльоту. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT 7 грудня.

Повідомляється, що в літака спалахнув лівий двигун у момент, коли він підіймався в повітря з аеропорту "Байкал". У Мережі також з'явилося відповідне відео.

"Після виникнення позаштатної ситуації, борт авіакомпанії "Авіастар-ТУ" скинув паливо і зміг здійснити посадку", — йдеться в публікації.

У Бурятії спалахнув вантажний літак

Пізніше в медіа уточнили, що після скидання палива пілоти здійснили необхідний маневр у повітрі та змогли успішно приземлити літак о 8:35 за місцевим часом. На злітно-посадковій смузі чекали пожежники і машини швидкої допомоги.

Причина загоряння поки що невідома. За даними авторів публікації, інцидентом зацікавилася транспортна прокуратура.

Інформацію про те, що в літака ТУ-204 загорівся двигун під час зльоту з аеропорту "Байкал", підтвердив у своєму Telegram-каналі глава регіону Олексій Циденов. За словами чиновника, внаслідок події ніхто не постраждав.

Момент скидання палива з ТУ-204

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ повідомили, що в Бурятії мобілізований військовий Зорігто Арабжаєв купив фіктивну довідку про смерть, щоб не повертатися на війну в Україну. Сім'я чоловіка показала військовій поліції документ, у якому йшлося про те, що той помер 7 березня в Іркутську.

Раніше, 8 листопада, у ФСБ РФ повідомили про затримання громадянина Російської Федерації в республіці Бурятія, який, за їхніми даними, намагався вмовити російських військовослужбовців приєднатися до ЗСУ.