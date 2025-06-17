В Одесі під завалами знайшли загиблу жінку, тривають пошуки ще однієї, – ОВА

РФ масовано атакувала Одесу ударними дронами 17 червня. Кількість постраждалих зросла, зокрема, знайшли тіло жінки.

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В Одесі під завалами загинула 60-річна жінка, повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою", — зазначив Олег Кіпер.

Він додав, що внаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

За словами очільника ОВА, росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини.

Удар по Одесі 17 червня: що відомо

Близько 04:30 17 червня Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Під ударом в Одесі опинилася цивільна інфраструктура — у місті здійнялися пожежі, влада повідомила про руйнування та постраждалих. Росіяни атакували, зокрема, житлові будинки та навчальні заклади. Моніторингові канали фіксували рух щонайменше 18 дронів.

Ворог атакував Одесу також 10 червня. Тоді постраждав пологовий будинок та станція переливання крові. "Шахеди" влучили по житловому будинку і зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Стало відомо про загибель 59-річного чоловіка. На місці "прильоту" по станції спалахнула пожежа й були пошкоджені машини "швидкої".

Нагадаємо, уночі 17 червня росіяни також масовано атакували Київ "Шахедами" та ракетами різних типів. Внаслідок ударів відомо про 14 загиблих.