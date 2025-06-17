В Одессе под завалами нашли погибшую женщину, продолжаются поиски еще одной, — ОВА

РФ массированно атаковала Одессу ударными дронами 17 июня. Количество пострадавших возросло, в частности, нашли тело женщины.

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В Одессе под завалами погибла 60-летняя женщина, сообщает руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", — отметил Олег Кипер.

Он добавил, что в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, другие, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

По словам главы ОГА, россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.

Удар по Одессе 17 июня: что известно

Около 04:30 17 июня Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы. Под ударом в Одессе оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших. Россияне атаковали, в частности, жилые дома и учебные заведения. Мониторинговые каналы фиксировали движение по меньшей мере 18 дронов.

Враг атаковал Одессу также 10 июня. Тогда пострадал роддом и станция переливания крови. "Шахеды" попали по жилому дому и разрушили административное здание станции экстренной медицинской помощи. Стало известно о гибели 59-летнего мужчины. На месте "прилета" по станции вспыхнул пожар и были повреждены машины "скорой".

Напомним, ночью 17 июня россияне также массированно атаковали Киев "Шахедами" и ракетами различных типов. В результате ударов известно о 14 погибших.