Без ненависти к врагу и в единстве. Как финны отстояли свою независимость в Зимней войне

В декабре 1939 года маленькая армия небольшой страны сдержала превосходящие силы Красной армии, избежав оккупации своим необъятным соседом. Как ей это удалось?

Чуть более 82 лет назад финские солдаты, защищавшие свою страну от значительно превосходящей по численности советской Красной армии, разгромили советских захватчиков во время битвы за город Толваярви в Ладожской Карелии. Ошеломляющая победа финской армии доказала финнам и всему миру, что еще не все потеряно. На протяжении последующих десяти недель финны чудом сдерживали советские войска. Сегодня другая маленькая страна также стоит на пороге зимней войны. Украине не помешало бы поучиться у Финляндии.

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Фокус перевел новый текст Элизабет Брау, посвященный урокам советско-финской войны 1939 — 1940 года.

Командиры Красной Армии полагали, что Толваярви будет легкой прогулкой. Впрочем, и сам советский лидер Иосиф Сталин считал вторжение в Финляндию простым и победоносным. Финляндия была всего лишь молодой страной с неустойчивой экономикой. Хуже того, за провозглашением ее независимости от России в 1917 году последовала гражданская война между "белыми" буржуазными силами и "красными" социалистами, в основном большевиками. После нескольких месяцев напряженных боев белые одержали победу.

В 1939 году Советы решили, что смогут извлечь из этого выгоду. Вскоре после начала вторжения они уверенно атаковали пограничный город Толваярви дивизией в 20 тысяч человек, включавшей в себя танки, пушки и бронемашины. В распоряжении финнов было около 4 тысяч плохо экипированных бойцов из различных подразделений. Но в течение 10 дней финны оказывали сопротивление советским войскам и победили их.

22 декабря 1939 года нападавшие были вынуждены отступить. По словам бывшего высокопоставленного финского военного чиновника, красноармейцы потеряли более 3 тысяч человек, сотни других были ранены. Финны, в свою очередь, потеряли 274 человека, еще 445 были ранены и 29 пропали без вести. Новости о героизме финнов дошли даже до студентов американских университетов. "После того как советская авиация провела ряд бомбардировок Хельсинки и близлежащих городов, стало известно об уничтожении целого батальона русских в морозной стране озер", — сообщала 22 декабря газета Daily Illini, издаваемая Иллинойским университетом Урбана-Шампейн.

Толваярви стал рождественским чудом и переломным моментом так называемой Зимней войны в Финляндии. Несмотря на то, что спустя три месяца стране пришлось согласиться на прекращение огня, она не капитулировала. Советы потеряли в пять раз больше солдат, чем финны, и это поражение было настолько унизительным для СССР, что до сих пор в российских школах о Зимней войне почти не упоминают.

Разумеется, на протяжении всей холодной войны Финляндия была вынуждена поддерживать хрупкий баланс в отношениях с Советским Союзом, известный большинству стран мира как финляндизация. В отличие от своей нейтральной соседки Швеции, Финляндии не разрешалось прибегать к помощи оборонных альянсов, а ее внешняя политика была вынуждена ориентироваться на волю Москвы в большей степени, чем политика Швеции или других западноевропейских стран.

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Но важнее всего, что Финляндия осталась независимой страной, и, несмотря на мощь Советов, финны были готовы дать вооруженный ответ в случае повторного вторжения. Даже в разгар холодной войны, в начале 1980-х годов, 67 процентов финнов поддерживали вооруженный отпор потенциальному захватчику. Эта поддержка остается чрезвычайно высокой; в настоящее время 68 процентов финнов поддерживают вооруженную оборону.

Таким образом, в Зимней войне финны продемонстрировали остальному миру, что маленькая и слабая в военном отношении страна может помешать амбициям большой державы с превосходящими вооруженными силами. Этот пример должен придать сил украинцам, которые также столкнулись с возможностью зимней войны.

[ + – ] Финские солдаты одеты в белый камуфляж, чтобы сливаться со снегом во время Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией в 1939 году. Фото: FOX PHOTOS

Финны переломили в свою пользу ситуацию под Толваярви благодаря вере солдат в своего командира, полковника Пааво Талвела. Всей же финской армией блестяще руководил тогдашний главнокомандующий, фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, военные и гражданские финны верили в свою страну.

"Жертвы, которые понесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла, – сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери, который до недавнего времени возглавлял военную разведку Финляндии. – Солдаты знали, как их ценит общество, и понимали, что сражаются за выживание страны". Действительно, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Материально-техническую помощь им оказывали многочисленные гражданские лица.

Женская добровольная дружина страны "Лотты", названная в честь ее основательницы Лотты Свард, обеспечивала питание, медицинское обслуживание, сигнальную службу, воздушную разведку и производство боеприпасов, а другие гражданские лица поддерживали нормальное функционирование общества.

Это освобождало солдат для участия в боевых действиях. "Все национальные ресурсы использовались для защиты страны, – отметил Товери. – Все прошедшие подготовку и годные резервисты были призваны на службу, а все возможные гражданские ресурсы были задействованы для поддержки обороны". Так родилась финская политика тотальной обороны, в которой каждый играет свою роль в обеспечении безопасности страны.

Решимость финских военных и гражданских застала врасплох советские власти, которые были настолько уверены в поражении молодой страны, охваченной гражданской войной, что красноармейцы даже не взяли с собой зимнюю одежду. Украинцам есть чему поучиться у этого единства.

Несмотря на то, что финны придерживались диаметрально противоположных взглядов на управление их страной, даже самые ярые коммунисты твердо поддержали финские вооруженные силы и отвергли марионеточный режим, установленный Советами. "Больше всего Сталина удивило то, что красные, проигравшие гражданскую войну, не приняли Красную армию с распростертыми объятиями, – говорит Стефан Форсс, ветеран финской службы безопасности. – Наоборот, они сражались с Красной армией с не меньшим героизмом, чем белые".

[ + – ] Молодые "Лотты" во время Зимней войны в 1939 году. Фото: KEYSTONE-FRANCE

Конечно, финны верили в свое правительство, потому что были уверены в его принципиальности и неподкупности. Достичь подобного национального единства Украине, будет непросто, учитывая, что президент Владимир Зеленский недавно был замешан в Pandora Papers. Самопровозглашенный "человек из народа" оказался владельцем оффшорных компаний, которые его деловые партнеры использовали для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.

Достижению национального единства также не будет способствовать тот факт, что украинским государственным служащим каким-то образом удалось накопить $2,6 млрд в биткоинах, согласно данным, опубликованным в начале этого года. Но даже несмотря на это, Украина может черпать вдохновение в единстве финнов, когда это по-настоящему важно, а недавние усилия Украины по окончательному преодолению коррупции должны хотя бы немного способствовать национальному единству.

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Каждый человек, включая огромную часть населения, не входящую в состав вооруженных сил, может сыграть свою роль в защите страны во время конфликта. Например, такие люди могут поддержать вооруженные силы, взяв на себя ответственность за материально-техническое обеспечение, освободив тем самым солдат для боевых действий. Конечно, за несколько недель или даже дней, которые остаются до возможного нападения России на Украину, правительство Зеленского не успеет стать таким же неподкупным и принципиальным, как Финляндия в 1939 году, но ему лучше начать сейчас, потому что это не последняя угроза со стороны России.

Вооруженные силы Украины должны регулярно посещать Финляндию, чтобы увидеть своими глазами, как финны тренировались и использовали преимущества своей местности.

Вооруженные силы Украины также могут кое-чему поучиться у людей Маннергейма. "Небольшие группы финнов заходили на лыжах в тыл наших войск и отрезали наши цепи снабжения, – вспоминал позже один советский солдат. – В середине декабря наши танки остались без горючего, лошади, тянувшие артиллерию, без овса, а солдаты без еды". Многие танки были выведены из строя другими финскими солдатами в белой форме на лыжах, которые бросали бутылки с зажигательной смесью в их башни.

"Готовность чрезвычайно важна, – говорит Товери. – Вся Полевая армия [объединенные вооруженные силы Финляндии] была мобилизована за несколько месяцев до советского наступления". Такая мобилизация, конечно, может быть расценена потенциальным захватчиком как эскалация, но ранняя мобилизация также дает огромные преимущества. Благодаря этому финские солдаты получили время для интенсивной подготовки и смогли построить укрепления. Что немаловажно, они познакомились друг с другом и со своими командирами, и это оказалось решающим фактором, поскольку солдаты боролись с захватчиком по принципу партизанских групп.

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Вооруженным силам Украины стоит регулярно обращаться к опыту Финляндии, чтобы своими глазами увидеть, как финны тренировались и использовали возможности своей местности, не говоря уже о том, как охотно гражданское население выполняло свои роли. Финны максимально использовали преимущества местности, разработав соответствующую тактику и оборудование.

Однако, как отмечает Товери, "на их создание ушло почти два десятилетия, поэтому украинцы находятся в худшей ситуации, тем более что их местность гораздо менее пригодна для обороны. К тому же русские привыкли действовать в подобных условиях". Украинской армии по силам разработать по крайней мере некоторые средства и тактики, которые соответствуют их навыкам и местности и ставят российские формирования в невыгодное положение. Если финны смогли сбить захватчиков с толку с помощью лыж и стеклянных бутылок с самодельными горючими смесями, перед Украиной открываются хорошие перспективы при условии, что она даст свободу действий командирам-новаторам.

13 марта 1940 года Зимняя война закончилась. Финляндия потеряла 11 процентов своей территории, но осталась независимой. На следующий день по национальному радио Финляндии прозвучало обращение Маннергейма:

"Вы не хотели войны. Вы любили мир и труд, но вам навязали битву, и в ней вы достигли великих свершений. Более 15 тысяч из вас, отправившихся в бой, больше никогда не вернутся домой. А сколько среди вас тех, кто навсегда потерял способность работать? Но вы также не оставались в долгу, и если несколько сотен тысяч ваших врагов сейчас лежат под мерзлым снегом…, то это не ваша вина. Вы не ненавидели их, вы не желали им зла. Вы лишь следовали суровому закону войны – убить или умереть".

Маннергейм стал президентом своей страны и остается ее национальным героем.

В сегодняшней Украине нет Маннергейма, но украинцы, несомненно, любят мир и труд так же, как финны в 1939 году. В сочетании с разумным планированием, основанным на столь же тяжелом исходном положении Финляндии, это должно дать им проблеск надежды грядущей зимой.

Об авторе:

Элизабет Брау – обозревательница журнала Foreign Policy и научная сотрудница Американского института предпринимательства, где она занимается вопросами защиты от новых вызовов национальной безопасности, таких как гибридные угрозы и "серые зоны". Входит в Комиссию Великобритании по национальной готовности.