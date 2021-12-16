Україна готова до будь-якого формату, — Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу (відео)

Президент привітав готовність США брати участь у міжнародному діалозі щодо конфлікту на Сході, проте наразі немає планів щодо розширення "Нормандського формату".

Україна для врегулювання війни на Донбасі готова до будь-якого формату переговорів із Росією. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, виступаючи після засідання саміту Східного партнерства.

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Глава держави привітав ініціативу США щодо участі в міжнародних переговорах щодо Донбасу. Проте, як зазначив Володимир Зеленський, наразі немає планів щодо розширення "Нормандського формату", і Вашингтон міг би приєднатися до іншого виду діалогу.

За словами президента України, зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" необхідна в контексті безпеки нашої країни, а на нових переговорах Київ би порушив питання про обмін полоненими, виконання режиму припинення вогню на Донбасі та відкриття КПВВ.

"Саміт має бути не заради саміту, а зустріч не заради зустрічі... Ми підтверджуємо готовність до (проведення — ред.) Нормандського формату", — додав глава держави.

Володимир Зеленський у ході пресконференції також заявив, що Україна для врегулювання конфлікту на Донбасі готова до будь-якого формату переговорів із країною-агресором, зокрема прямого діалогу з Москвою.

"Ми про це говоримо відкрито і не вперше. Необхідне таке ж бажання зупинити війну з боку Російської Федерації", — продовжив президент, а також навів у приклад переговори Азербайджану та Вірменії в межах саміту Східного партнерства.

[ + – ] Україна готова до будь-якого формату переговорів з РФ щодо Донбасу

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський провів переговори з Макроном і Шольцем, під час яких глави держав обговорили агресію з боку РФ, питання про транзит російського газу через Україну та перспективи вступу Києва до НАТО.

Напередодні проведення саміту Східного партнерства Володимир Зеленський попереджав, як Росія шантажує Захід своїми військами на кордоні з Україною. За словами президента, Москва, перекидаючи своїх військових у прикордонні з Україною території, намагається змусити Європу не реагувати на військову агресію щодо Києва. Більше того, як зазначав Зеленський, на тлі збільшення боєздатного військового угруповання на кордоні "виникає страх агресії проти нашої країни або всього регіону".