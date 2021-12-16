Украина готова к любому формату, — Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу (видео)

Президент поприветствовал готовность США участвовать в международном диалоге относительного конфликта на Востоке, однако сейчас нет планов по расширению "Нормандского формата".

Украина для урегулирования войны на Донбассе готова к любому формату переговоров с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая после заседания саммита Восточного партнерства.

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Глава государства поприветствовал инициативу США об участии в международных переговорах по Донбассу. Однако, как отметил Владимир Зеленский, в данный момент нет планов по расширению "Нормандского формата", и Вашингтон мог бы присоединиться к другому виду диалога.

По словам президента Украины, встреча лидеров стран "Нормандской четверки" необходима в контексте безопасности нашей страны, а на новых переговорах Киев бы поднял вопрос об обмене пленными, выполнении режима прекращения огня на Донбассе и открытии КПВВ.

"Саммит должен быть не ради саммита, а встреча не ради встречи… Мы подтверждаем готовность к (проведению — ред.) Нормандскому формату", — добавил глава государства.

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что Украина для урегулирования конфликта на Донбассе готова к любому формату переговоров со страной-агрессором, в том числе к прямому диалогу с Москвой.

"Мы об этом говорим открыто и не первый раз. Необходимо такое же желание остановить войну со стороны Российской Федерации", — продолжил президент, а также привел в пример переговоры Азербайджана и Армении в рамках саммита Восточного партнерства.

[ + – ] Украина готова к любому формату переговоров с РФ по Донбассу

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский провел переговоры с Макроном и Шольцем, в ходе которых главы государств обсудили агрессию со стороны РФ, вопрос о транзите российского газа через Украину и перспективы вступления Киева в НАТО.

Накануне проведения саммита Восточного партнерства Владимир Зеленский предупреждал, как Россия шантажирует Запад своими войсками у границы с Украиной. По словам президента, Москва, перебрасывая своих военных в приграничные с Украиной территории, пытается вынудить Европу не реагировать на военную агрессию по отношению к Киеву. Более того, как отмечал Зеленский, на фоне увеличения боеспособной военной группировки на границе, "возникает страх агрессии против нашего страны или всего региона".