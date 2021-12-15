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Политика Встреча Зеленского, Макрона и Шольца

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном в Брюсселе: что обсудили лидеры стран

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Фото: Офис президента | Зеленский провел встречи с канцлером Германии и президентом Франции

В ходе бесед президент Украины поднял вопросы продолжения транзита российского газа, вступления в НАТО и российской агрессии против Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе провел встречи с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава украинского государства, в частности, напомнил иностранным лидерам о выбранном Киевом курсе в НАТО и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 15 декабря.

Встреча Зеленского с Шольцем

На встрече с немецким канцлером Шольцем президент Украины поздравил его с избранием на эту должность и приветствовал тот факт, что в коалиционном соглашении партий Германии, прошедших в Бундестаг, закреплена договоренность о поддержке украинского государства. Также Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ в вопросе сохранения транзита российского газа через украинскую территорию после истечения срока контракта с "Газпромом" в 2024 году.

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Встреча Зеленского с Шольцем

Помимо этого Зеленский заявил главе немецкого правительства, что украинская сторона рассчитывает на продолжение энергетического партнерства с ФРГ и пригласил Шольца посетить Украину.

Встреча Зеленского с Макроном

В ходе беседы с французским лидером, в частности, поднимались вопросы выполнения заключенных между странами договоренностей по совместным проектам в экономической отрасли. Также Зеленский обсудил с Макроном вопрос евроинтеграции Украины и приветствовал тот факт, что в первом полугодии 2022 года Франция будет председательствовать в Совете ЕС. Зеленский выразил надежду, что на протяжении этого периода особое внимание будет уделено безопасности Украины и борьбе с российской гибридной агрессией в Европе.

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Также лидеры двух стран согласовали свои позиции по вступлению Украины в НАТО. Зеленский в ходе встречи с Макроном подчеркнул, что курс Украины в Альянс не изменился, а поддержка этого направления в украинском обществе "продолжает расти".

По итогам встреч с иностранными лидерами Зеленский написал в своем Twitter о "решительной поддержке" Германии и Франции на фоне военной угрозы со стороны РФ и "последовательной позиции" руководства этих европейских стран в Нормандском формате.

"Подтвердили готовность продолжить работу", — заявил глава государства.

Напомним, российские СМИ сообщали, что Зеленский, Макрон и Шольц обсудят выполнение Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. Также журналисты со ссылкой на источник среди европейских чиновников утверждали, что по итогам саммита Восточного партнерства будет принята совместная декларация с осуждением действий Кремля по отношению к Украине и другим странам.

Также Фокус писал о недавних переговорах президентов Украины и Франции, в ходе которых был затронут вопрос активизации работы Нормандской четверки.