Зеленський провів переговори з Шольцем та Макроном у Брюсселі: що обговорили лідери країн

У ході розмов президент України порушив питання продовження транзиту російського газу, вступу до НАТО та російської агресії проти Європи.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі провів зустрічі з новообраним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та французьким лідером Емманюелем Макроном. Глава української держави, зокрема, нагадав іноземним лідерам про обраний Києвом курс у НАТО та ЄС. Про це повідомила пресслужба Офісу президента в середу, 15 грудня.

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Зустріч Зеленського із Шольцем

На зустрічі з німецьким канцлером Шольцем президент України привітав його з обранням на цю посаду та привітав той факт, що в коаліційній угоді партій Німеччини, які пройшли до Бундестагу, закріплено домовленість про підтримку української держави. Також Зеленський висловив надію на підтримку з боку ФРН щодо збереження транзиту російського газу через українську територію після закінчення терміну контракту з "Газпромом" у 2024 році.

[ + – ] Зустріч Зеленського із Шольцем

Крім цього, Зеленський заявив главі німецького уряду, що українська сторона розраховує на продовження енергетичного партнерства з ФРН і запросив Шольца відвідати Україну.

Зустріч Зеленського з Макроном

Під час бесіди з французьким лідером, зокрема, порушувалися питання виконання укладених між країнами домовленостей щодо спільних проєктів в економічній галузі. Також Зеленський обговорив з Макроном питання євроінтеграції України та привітав той факт, що в першому півріччі 2022 року Франція головуватиме в Раді ЄС. Зеленський висловив сподівання, що протягом цього періоду особливу увагу буде приділено безпеці України та боротьбі з російською гібридною агресією в Європі.

Також лідери двох країн узгодили свої позиції щодо вступу України до НАТО. Зеленський у ході зустрічі з Макроном наголосив, що курс України до Альянсу не змінився, а підтримка цього напряму в українському суспільстві "продовжує зростати".

За підсумками зустрічей з іноземними лідерами Зеленський написав у своєму Twitter про "рішучу підтримку" Німеччини та Франції на тлі військової загрози з боку РФ та "послідовної позиції" керівництва цих європейських країн у Нормандському форматі.

"Підтвердили готовність продовжувати роботу", — заявив глава держави.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що Зеленський, Макрон та Шольц обговорять виконання Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі. Також журналісти з посиланням на джерело серед європейських чиновників стверджували, що за підсумками саміту Східного партнерства буде ухвалено спільну декларацію із засудженням дій Кремля щодо України та інших країн.

Також Фокус писав про нещодавні переговори президентів України та Франції, під час яких було порушено питання активізації роботи Нормандської четвірки.