США не планируют отправлять дополнительные войска в Украину — Пентагон

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Украине продолжат свою миссию бойцы Национальной Гвардии США из Флориды.

Соединенные Штаты не намерены наращивать свое военное присутствие в Украине, тем не менее бойцы Национальной гвардии из Флориды продолжат свою деятельность в качестве инструкторов. Об этом во время очередного брифинга заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби.

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Представитель ведомства сказал, что в отношении Украины не будет принципиальных изменений, несмотря на то, что Пентагон не наблюдает признаков деэскалации ситуации возле украинских границ. По его словам, США продолжит оказывать помощь Украине в плане усиления ее безопасности, однако об отправке дополнительного контингента военнослужащих пока речь не идет.

"В настоящее время у нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты в Украину, и также нет изменений в том, чем занимается Национальная гвардия Флориды на местах. Мы надеемся, что их миссия продолжится", — сказал Кирби.

Спикер Пентагона также отметил, что американская сторона продолжает пристально наблюдать за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта, однако в случае обострения, если потребуется, решение о размещении дополнительного контингента может измениться.

"В настоящее время бойцы Национальной гвардии Флориды, находящиеся в Украине, продолжают сотрудничество с украинскими коллегами, предоставляя им обучение и консультации", — отметил спикер, напомнив о том, что США ранее заявляли о возможности обсуждения с Россией своего военного присутствия в Украине для проведения учений.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует доставить в Украину три вертолета Ми-17 из Мексики. Цель поставок не указывается, но по данным некоторых СМИ, вероятнее всего, вертолеты будут проходить ремонт в Украине.

В Украину поступит дополнительная партия военной помощи из США для укрепления обороноспособности. Как сообщает Государственный департамент, помощь этой партией не ограничится и на ближайшие недели запланированы новые.