США не планують відправляти додаткові війська в Україну — Пентагон

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, в Україні продовжать свою місію бійці Національної Гвардії США із Флориди.

Сполучені Штати не мають наміру нарощувати свою військову присутність в Україні, проте бійці Національної гвардії з Флориди продовжать свою діяльність як інструктори. Про це під час чергового брифінгу заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

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Представник відомства сказав, що щодо України не буде принципових змін, попри те, що Пентагон не спостерігає ознак деескалації ситуації біля українських кордонів. За його словами, США продовжить надавати допомогу Україні в плані посилення її безпеки, проте про відправлення додаткового контингенту військовослужбовців поки не йдеться.

"Наразі в нас зараз немає планів спрямовувати додаткові ротаційні контингенти в Україну, і також немає змін у тому, чим займається Національна гвардія Флориди на місцях. Ми сподіваємося, що їхня місія продовжиться", — сказав Кірбі.

Спікер Пентагону також зазначив, що американська сторона продовжує уважно спостерігати за ситуацією навколо російсько-українського конфлікту, однак у разі загострення, якщо буде потрібно, рішення щодо розміщення додаткового контингенту може змінитися.

"Наразі бійці Національної гвардії Флориди, які перебувають в Україні, продовжують співпрацю з українськими колегами, надаючи їм навчання та консультації", — зазначив спікер, нагадавши про те, що США раніше заявляли про можливість обговорення з Росією своєї військової присутності в Україні для проведення навчань.

Раніше повідомлялося, що НАТО планує доставити в Україну три вертольоти Мі-17 з Мексики. Мета постачання не вказується, але за даними деяких ЗМІ, найімовірніше, гелікоптери проходитимуть ремонт в Україні.

В Україну надійде додаткова партія військової допомоги із США для зміцнення обороноздатності. Як повідомляє Державний департамент, допомога цією партією не обмежиться, і на найближчі тижні заплановано нові.