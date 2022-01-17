З Мексики в Україну: НАТО перекине 3 гелікоптери Мі-17

Очікується, що постачання гелікоптерів здійснюватиметься по воді. Їх доставлять в Одесу.

Агентство НАТО з підтримки та постачання перевезе в Одесу три гелікоптери Мі-17 з Мексики. Про це повідомляється у документі Агентства.

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Згідно з опублікованою інформацією, НАТО шукає підрядника, який доставить вантаж в Одесу. Рейс буде виконуватись не раніше 7 лютого. Доставка відбуватиметься морем. Відправлення планується з Веракруса. Прибути в Україну він має через 50 днів після відправлення.

Мета постачання не вказується, але, як повідомляє Мілітарний, найімовірніше, гелікоптери проходитимуть ремонт в Україні. Мексика має на озброєння російські вертольоти різних модифікацій, починаючи Мі-2 і закінчуючи Мі-26 та ударними Мі-24П.

Росія поставила Мексиці близько 50 гелікоптерів Мі-8 та Мі-17. У Веракрусі, звідки планується відправлення, знаходиться центр обслуговування гелікоптерів та пункт для кваліфікації льотчиків. Станом на 2016 рік у Мексиці було 19 вертольотів Мі-17 та стільки ж Мі-17-1В.

[ + – ] Гелікоптери Мі-17 Фото: РБК

Мі-17 — експортна назва радянського багатоцільового гелікоптера Мі-8МТ, розробленого ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Є одним із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Нагадаємо, на території заводу "Мотор Січ" простоює Мі-17, який призначався для Афганістану. Раніше повідомлялося, що "Мотор Січ" збудує ремонтну базу для гелікоптерів Мі-17 у Туреччині. Підприємство обслуговуватиме не лише турецькі борти, а й гелікоптери інших країн.