"Якісно новий рівень": Україна побудує ремонтну базу для вертольотів Мі-17 в Туреччині

Згідно з контрактом, на підприємстві будуть обслуговувати як турецькі борти, так і вертольоти інших країн.

На виставці озброєння IDEF-2021 держконцерн "Укроборонпром" підписав контракт зі створення ремонтної бази для вертольотів Мі-17 з турецькою компанією THK Teknik A.Ş. Про це повідомляє пресслужба концерну.

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"Укрспецекспорт" має досвід співпраці з турками з 2018 року. У 2018 році українська компанія виграла тендер на ремонт 18 вертольотів Мі-18 Головного командування жандармерії Туреччини з THK Teknik.

Згідно з підписаним контрактом, на підприємстві будуть виконувати ремонт техніки як Туреччини, так і з інших країн. В "Укробронпромі" підкреслюють, що співпраця України й Туреччини у військово-технічній сфері вийшла на якісно новий рівень — це один зі складових елементів стратегічного партнерства двох країн.

THK Teknik A.Ş. має чотири ангари, низку лінійних станцій і майстерень. Їхні потужності сертифіковані дозволами Генерального директорату цивільної авіації Туреччини.

Про суму підписаного контракту і терміни створення бази інформації немає.

Мі-17 — експортна назва радянського багатоцільового вертольота Мі-8МТ, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Є одним з наймасовіших гелікоптерів в історії авіації.

Нагадаємо, Туреччина викотить з ангара винищувач 5 покоління до сторіччя Республіки.

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