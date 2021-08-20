"Качественно новый уровень": Украина построит ремонтную базу для вертолетов Ми-17 в Турции

Согласно контракту, на предприятии будут обслуживать как турецкие борта, так и вертолеты других стран.

На выставке вооружения IDEF-2021 госконцерн "Укроборонпром" подписал контракт по созданию ремонтной базы для вертолетов Ми-17 с турецкой компанией THK Teknik A.Ş. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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"Укрспецэкспорт" имеет опыт сотрудничества с турками с 2018 года. В 2018 году украинская компания выиграла тендер на ремонт 18 вертолетов Ми-18 Главного командования жандармерии Турции с THK Teknik.

Согласно подписанному контракту, на предприятии будут выполнять ремонт техники как Турции, так и из других стран. В "Укробронпроме" подчеркивают, что сотрудничество Украины и Турции в военно-технической сфере вышло на качественно новый уровень — это один из составляющих элементов стратегического партнерства двух стран.

THK Teknik A.Ş. имеет четыре ангара, ряд линейных станций и мастерских. Их мощности сертифицированы разрешениями Генерального директората гражданской авиации Турции.

О сумме подписанного контракта и сроках создания базы информации нет.

Ми-17 — экспортное название советского многоцелевого вертолета Ми-8МТ, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является одним из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Напомним, Турция выкатит из ангара истребитель 5 поколения к столетию Республики.

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