Из Мексики в Украину: НАТО перекинет 3 вертолета Ми-17

Ожидается, что поставка вертолетов будет осуществляться по воде. Их доставят в Одессу.

Агентство НАТО по поддержке и поставкам перевезет в Одессу три вертолета Ми-17 из Мексики. Об этом сообщается в документе Агентства.

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Согласно опубликованной информации, НАТО ищет подрядчика, который доставит груз в Одессу. Рейс будет выполняться не ранее 7 февраля. Доставка будет происходить по морю. Отправка планируется из Веракруса. Прибыть в Украину он должен через 50 дней после отправки.

Цель поставок не указывается, но как сообщает Милитарный, вероятнее всего, вертолеты будут проходить ремонт в Украине. Мексика имеет на вооружение российские вертолеты различных модификаций, начиная Ми-2 и заканчивая Ми-26 и ударными Ми-24П.

Россия поставила Мексике около 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17. В Веракрусе, откуда планируется отправка, находится центр обслуживания вертолетов и пункт для квалификации летчиков. По состоянию на 2016 год в Мексике было 19 вертолетов Ми-17 и столько же Ми-17-1В.

[ + – ] Вертолеты Ми-17 Фото: РБК

Ми-17 — экспортное название советского многоцелевого вертолета Ми-8МТ, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является одним из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Напомним, на территории завода "Мотор Сич" простаивает Ми-17, который предназначался для Афганистана. Ранее сообщалось, что "Мотор Сич" построит ремонтную базу для вертолетов Ми-17 в Турции. Предприятие будет обслуживать не только турецкие борта, но и вертолеты других стран.