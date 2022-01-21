"Ми відкриті": у Нідерландах готові постачати озброєння Україні

Незважаючи на ще нещодавню блокаду постачання разом із Німеччиною, зараз в уряді заявляють, що поставляться з розумінням до українського запиту на зброю.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра в Палаті представників (парламенті) заявив, що Нідерланди відкриті для оборонної військової допомоги Україні. Про це повідомляє місцеве видання Ad.nl.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами міністра, якщо буде запит на постачання зброї через НАТО, то "ми поставимося до неї з розумінням". Однак, наразі такого запиту з боку України немає.

Також міністр пояснив, чому раніше його держава виступила разом із Німеччиною та заблокували постачання зброї.

"Тоді було вирішено, що це потенційно може мати ефект, що посилює напругу", — пояснив Гукстра, додавши, що ситуація змінюється майже кожен день.

Зазначимо, що за інформацією Bild, НАТО заблокувало постачання озброєння Україні за вказівкою ексканцлерки Ангели Меркель. Україна хотіла закупити снайперські гвинтівки Barrett M82 та комплекс антидронних рушниць EDM4S-UA. Постачання планувалося з Литви.

Україна сплатила поставки через агентство НАТО з питань підтримки та постачання NSPA. Але Німеччина та Нідерланди виступили проти такого рішення.

Нагадаємо, у Чехії заявили про готовність постачати Україні зброю та військове обладнання на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Раніше в США дозволили країнам Балтії поставити Україні комплекси Stinger і Javelin. Держдеп дав дозвіл Литві, Латвії та Естонії постачати ракети й інше американське озброєння в Україну.