"Мы открыты": в Нидерландах готовы поставлять вооружение Украине

Несмотря на еще недавнюю блокаду поставок вместе с Германией, сейчас в правительстве заявляют, что отнесутся с пониманием к украинскому запроса на оружие.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в Палате представителей (парламенте) заявил, что Нидерланды открыты для оборонной военной помощи Украине. Об этом сообщает местное издание Ad.nl

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По словам министра, если будет запрос на поставку оружия через НАТО, то "мы отнесемся к нему с пониманием". Однако на данный момент такого запроса со стороны Украины нет.

Также министр объяснил, почему ранее его государство выступило вместе с Германией и заблокировали поставки оружия.

"Тогда было решено, что это потенциально может иметь усиливающий напряжение эффект", — пояснил Гукстра добавив, что ситуация меняется почти каждый день.

Отметим, что по информации Bild, НАТО заблокировало поставки вооружения Украине по указанию экс-канцлера Ангелы Меркель. Украина хотела закупить снайперские винтовки Barrett M82 и комплекс антидронных ружей EDM4S-UA. Поставки планировались из Литвы.

Украина оплатила поставки через агентство НАТО по вопросам поддержки и поставок NSPA. Но Германия и Нидерланды выступили против подобного решения.

Напомним, в Чехии заявили о готовности поставлять Украине оружие и военное оборудование на фоне возможного вторжения России в Украину. Ранее в США разрешили странам Балтии поставить Украине комплексы Stinger и Javelin. Госдеп дал разрешение Литве, Латвии и Эстонии поставлять ракеты и другое американское вооружение в Украину.