"Мы открыты": в Нидерландах готовы поставлять вооружение Украине
Несмотря на еще недавнюю блокаду поставок вместе с Германией, сейчас в правительстве заявляют, что отнесутся с пониманием к украинскому запроса на оружие.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в Палате представителей (парламенте) заявил, что Нидерланды открыты для оборонной военной помощи Украине. Об этом сообщает местное издание Ad.nl
По словам министра, если будет запрос на поставку оружия через НАТО, то "мы отнесемся к нему с пониманием". Однако на данный момент такого запроса со стороны Украины нет.
Также министр объяснил, почему ранее его государство выступило вместе с Германией и заблокировали поставки оружия.
"Тогда было решено, что это потенциально может иметь усиливающий напряжение эффект", — пояснил Гукстра добавив, что ситуация меняется почти каждый день.
Отметим, что по информации Bild, НАТО заблокировало поставки вооружения Украине по указанию экс-канцлера Ангелы Меркель. Украина хотела закупить снайперские винтовки Barrett M82 и комплекс антидронных ружей EDM4S-UA. Поставки планировались из Литвы.
Украина оплатила поставки через агентство НАТО по вопросам поддержки и поставок NSPA. Но Германия и Нидерланды выступили против подобного решения.
Напомним, в Чехии заявили о готовности поставлять Украине оружие и военное оборудование на фоне возможного вторжения России в Украину. Ранее в США разрешили странам Балтии поставить Украине комплексы Stinger и Javelin. Госдеп дал разрешение Литве, Латвии и Эстонии поставлять ракеты и другое американское вооружение в Украину.