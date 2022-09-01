G7 у п'ятницю може обмежити ціни на російську нафту

Якщо міністри фінансів "Великої Сімки" ухвалять рішення про обмеження цін на російську нафту, Кремль більше не зможе заробляти на "чорному золоті" і вкладати ці гроші у війну з Україною.

Міністри G7 вже у п'ятницю, 2 вересня, можуть запровадити обмеження цін на експорт російської нафти. Про це заявив канцлер казначейства Великобританії Надхім Захаві.

Захаві поділився своїми очікуваннями під час візиту до Вашингтона, де брав участь у заході, організованому аналітичним центром American Enterprise Institute.

"Завтра у нас запланована важлива зустріч із міністрами фінансів G7, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити заяву, яка означатиме, що ми зможемо рухатися вперед, щоб забезпечити обмеження цін на нафту", — сказав канцлер казначейства Великобританії.

Він пояснив, що уряд Британії стурбований розривом нафтової ціни з рівнем інфляції.

При встановленні граничних цін барелі російської нафти теоретично все ще можуть надходити на світовий ринок, тим самим уникаючи подальшого скорочення пропозиції, але Москва не зможе продовжувати отримувати величезні прибутки.

Встановлення "стелі" на нафту з РФ: реакція Москви

Раніше віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що Москва не постачатиме нафту і нафтопродукти тим країнам, які підтримають межу цін на них.

За словами політика, обмеження цін на нафту — це "повний абсурд", а також втручання у ринкові механізми. Він упевнений, що насамперед за це платитимуть європейські споживачі.

"Ми просто для таких компаній або країн, які вводитимуть обмеження, ми їм не поставлятимемо нафту і нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах", — заявив Новак.

Крім того, Фокус повідомляв, що Японія знову почала купувати російську нафту. Хоча імпорт російського палива в Японію в червні був доведений до нуля, через місяць він відновився. За рік обсяг закупівлі скоротився на 65%.

До речі, Південна Європа та Туреччина активно скуповують російську нафту Urals. Росія компенсувала втрату клієнтів у Північній Європі рівнем закупівлі нафти в Італії та Туреччині. За тиждень 34 танкери відвантажили понад 24 млн барелів нафти з експортних терміналів РФ.