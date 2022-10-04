Найкраще, ніж очікувалося: Світовий банк оцінив економічні перспективи України

За даними організації, за підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

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Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го — до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти —45,1%.

Водночас у найближчі два роки ВВП інших країн Європи та Центральної Азії за рідкісними винятками буде нижчим від значень 2022-го.

[ + – ] Багато країн ще довго не зможуть досягти показників 2021 року.

Які проблеми України Світовий банк вважає основними?

Економічна активність України сильно постраждала через знищення виробничих потужностей, збитки, заподіяні сільськогосподарським угіддям, а також зменшення чисельності робочої сили: понад 14 млн. українців були змушені залишити постійне місце проживання.

"Україна, як і раніше, потребує колосальної фінансової підтримки у зв'язку з продовженням безглуздої війни, а також для реалізації проєктів з відновлення та реконструкції, які можна швидко ініціювати", — зазначила віцепрезидентка Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Скільки грошей потрібно Україні для відновлення?

За розрахунками Світового банку, на відновлення та реконструкцію об'єктів у соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах Україні потрібно як мінімум $349 млрд. Це більш ніж у півтора рази перевищує розмір довоєнної української економіки станом на 2021 рік.

Як війна далася взнаки в інших країнах?

У звіті сказано, що агресії Росії проти України вдарила по багатьох регіонах світу. За прогнозами аналітиків Світового банку, виробництво у Європі та Центральній Азії у 2022 році скоротиться на 0,2%. При цьому, якщо війна загостриться, регіональне провадження може знизитися ще більше.

Через геополітичну напруженість стала можлива енергетична криза в Європі. Найсильніший удар зазнають країни із середнім і високим ступенем залежністю від імпорту природного газу для виробництва тепла.

Нагадаємо, за верстки бюджету України на 2023 рік Мінфін виходив з "помірно консервативного" макроекономічного прогнозу. За розрахунками міністерства, економічне зростання досягне 4,6%, а середньорічний курс гривні становитиме 42 USD/UAH.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що державним бюджетом на 2023 рік передбачено виділення понад 1 трлн грн на оборону.