Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка Російсько-українська війна

Найкраще, ніж очікувалося: Світовий банк оцінив економічні перспективи України

всесвітній банк, зростання ВВП України, економічний прогноз, втрати України, економіка України
Світовий банк вважає, що в найближчі два роки економіка України зростатиме

За даними організації, за підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

Related video

Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го — до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти —45,1%.

Водночас у найближчі два роки ВВП інших країн Європи та Центральної Азії за рідкісними винятками буде нижчим від значень 2022-го.

всесвітній банк, зростання ВВП України, економічний прогноз, втрати України, економіка України Fullscreen
Багато країн ще довго не зможуть досягти показників 2021 року.

Які проблеми України Світовий банк вважає основними?

Економічна активність України сильно постраждала через знищення виробничих потужностей, збитки, заподіяні сільськогосподарським угіддям, а також зменшення чисельності робочої сили: понад 14 млн. українців були змушені залишити постійне місце проживання.

"Україна, як і раніше, потребує колосальної фінансової підтримки у зв'язку з продовженням безглуздої війни, а також для реалізації проєктів з відновлення та реконструкції, які можна швидко ініціювати", — зазначила віцепрезидентка Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Скільки грошей потрібно Україні для відновлення?

За розрахунками Світового банку, на відновлення та реконструкцію об'єктів у соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах Україні потрібно як мінімум $349 млрд. Це більш ніж у півтора рази перевищує розмір довоєнної української економіки станом на 2021 рік.

Як війна далася взнаки в інших країнах?

У звіті сказано, що агресії Росії проти України вдарила по багатьох регіонах світу. За прогнозами аналітиків Світового банку, виробництво у Європі та Центральній Азії у 2022 році скоротиться на 0,2%. При цьому, якщо війна загостриться, регіональне провадження може знизитися ще більше.

Через геополітичну напруженість стала можлива енергетична криза в Європі. Найсильніший удар зазнають країни із середнім і високим ступенем залежністю від імпорту природного газу для виробництва тепла.

Нагадаємо, за верстки бюджету України на 2023 рік Мінфін виходив з "помірно консервативного" макроекономічного прогнозу. За розрахунками міністерства, економічне зростання досягне 4,6%, а середньорічний курс гривні становитиме 42 USD/UAH.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що державним бюджетом на 2023 рік передбачено виділення понад 1 трлн грн на оборону.