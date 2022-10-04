Лучше, чем ожидалось: Всемирный банк оценил экономические перспективы Украины

По данным организации, по итогам 2022 года экономика страны сократится на 35%, однако уже в следующем году покажет положительную динамику.

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Всемирный банк опубликовал отчет Economic outlook, в котором дал прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2023 году до 3,3%, а в 2024-ом — до 4,1%. По итогам 2022 года ВВП Украины должен сократиться на 35%, весной в организации давали более негативный прогноз: падение экономики должно было составить —45,1%.

В то же время в ближайшие два года ВВП других стран Европы и Центральной Азии за редкими исключениями будет ниже значений 2022-го.

[ + – ] Многие страны еще долго не смогут добиться показателей 2021 года

Какие проблемы Украины Всемирный банк считает основными?

Экономическая активность Украины сильно пострадала из-за уничтожения производственных мощностей, ущерба, причиненного сельскохозяйственным угодьям, а также уменьшения численности рабочей силы: более 14 млн украинцев были вынуждены покинуть постоянное место жительства.

"Украина по-прежнему нуждается в колоссальной финансовой поддержке в связи с продолжением бессмысленной войны, а также для реализации проектов по восстановлению и реконструкции, которые можно быстро инициировать", — отметила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Сколько денег потребуется Украине для восстановления?

По расчетам Всемирного банка, на восстановление и реконструкцию объектов в социальном, производственном и инфраструктурном секторах Украине потребуется, как минимум, $349 млрд. Єто более чем в полтора раза превышает размер довоенной украинской экономики по состоянию на 2021 год.

Как война сказалась на других странах?

В отчете сказано, что агрессии России против Украины ударила по многим регионам мира. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, производство в Европе и Центральной Азии в 2022 году сократится на 0,2%. При этом, если война обострится, региональное производство может снизиться еще больше.

Из-за геополитической напряженности стал возможен энергетический кризис в Европе, Самый сильный удар испытают страны со средней и высокой степенью зависимостью от импорта природного газа для производства тепла.

Напомним, при верстке бюджета Украины на 2023 год Минфин исходил из "умеренно консервативного" макроэкономического прогноза. По расчетам министерства, экономический рост достигнет 4,6%, а среднегодовой курс гривны будет составлять 42 USD/UAH.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что государственным бюджетом на 2023 год предусмотрено выделение более 1 трлн грн на оборону.