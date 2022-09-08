Триллион на оборону: Зеленский рассказал о госбюджете на 2023 год (видео)

Президент отметил, что финансирование безопасности и обороны будет приоритетным в следующем году. В рамках бюджета будет создан специальный фонд восстановления, он будет наполняться за счет конфискации активов РФ.

Государственный бюджет на 2023 год будет формироваться таким образом, что 1 триллион гривен пойдет на оборону, а социальные обязательства останутся в полном размере, в частности, произойдет индексация пенсий. Также будет максимальное сокращение расходов в некоторых сферах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что будущий документ является бюджетом воюющей страны. Приоритетом номер один будет финансирование оборонного сектора страны.

"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", — сказал он.

Говоря о социальных обязательствах, президент рассказал, что они должны выплачиваться в полном объеме, а украинским пенсионерам пообещал индексацию пенсий в следующем году. По его словам, эту задачу он поставил перед правительством.

По мнению Владимира Зеленского, в 2023 году стоит максимально сократить некритические расходы. Это касается государственных предприятий, аппарата и институций, которые не помогают обороне, экономическому развитию Украины и социальному, культурному обеспечению украинцев.

"Соответственно правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат, институции, которые не отвечают потребностям этого особенного времени", — отметил президент.

Однако в новом государственном бюджете сохранится программа кредитования "5-7-9%". Также будут работать другие программы, нацеленные помочь бизнесу, сохранить рабочие места и нанимать новых работников.

Также в рамках бюджета будет создан специальный фонд восстановления. Он будет наполняться, в том числе за счет конфискованных российских активов.

Владимир Зеленский ожидает, что проект бюджета будет подан в парламент в срок, предусмотренный законом, до 15 сентября.

Напомним, 1 сентября СМИ сообщали, что Минэкономики составило макроэкономический прогноз на 2023 год. Согласно ему, курс доллара в следующем году достигнет 50 грн, инфляция составит 30%, ВВП Украины вырастет на 4,6% после падения на 33,3% по итогам 2022 года.

2 сентября в Минфине рассказали, что за 8 месяцев 2022 года дефицит госбюджета достиг 417 млрд грн. Только за август дефицит бюджета составил более 5 млрд гривен.