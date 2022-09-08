Трильйон на оборону: Зеленський розповів про держбюджет на 2023 рік (відео)

Президент зазначив, що фінансування безпеки й оборони буде пріоритетним у наступному році. У межах бюджету буде створено спеціальний фонд відновлення, він наповнюватиметься за рахунок конфіскації активів РФ.

Державний бюджет на 2023 рік формуватиметься так, що 1 трильйон гривень піде на оборону, а соціальні зобов'язання залишаться у повному розмірі, зокрема відбудеться індексація пенсій. Також буде максимальне скорочення видатків у деяких сферах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що майбутній документ є бюджетом країни, яка воює. Пріоритетом номер один буде фінансування оборонного сектору країни.

"Понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", — сказав він.

Говорячи про соціальні зобов'язання, президент розповів, що вони мають виплачуватись у повному обсязі, а українським пенсіонерам пообіцяв індексацію пенсій наступного року. За його словами, це завдання він поставив перед урядом.

На думку Володимира Зеленського, в 2023 році варто максимально скоротити некритичні витрати. Це стосується державних підприємств, апарату й інституцій, які не допомагають обороні, економічному розвитку України та соціальному, культурному забезпеченню українців.

"Відповідно уряд має подати програму скорочення витрат на державні підприємства, апарат, інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу", — зазначив президент.

Однак у новому державному бюджеті збережеться програма кредитування "5-7-9%". Також працюватимуть інші програми, націлені допомогти бізнесу, зберегти робочі місця та наймати нових працівників.

Також у межах бюджету буде створено спеціальний фонд відновлення. Він наповнюватиметься, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

Володимир Зеленський очікує, що проєкт бюджету буде подано до парламенту у термін, передбачений законом, до 15 вересня.

Нагадаємо, 1 вересня ЗМІ повідомляли, що Мінекономіки склало макроекономічний прогноз на 2023 рік. Згідно з ним, курс долара наступного року досягне 50 грн, інфляція становитиме 30%, ВВП України зросте на 4,6% після падіння на 33,3% за підсумками 2022 року.

2 вересня у Мінфіні розповіли, що за 8 місяців 2022 року дефіцит держбюджету досяг 417 млрд грн. Лише за серпень дефіцит бюджету становив понад 5 млрд гривень.