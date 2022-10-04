Окупація ЗАЕС: Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля для роботи енергосистеми

Тільки у вересні для компенсації потужності, що бракує в енергосистемі, було додатково використано майже 300 тисяч тонн вугілля.

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Запорізька АЕС залишається під окупацією Росії, тож Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля. Про це йдеться у повідомленні Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

Повідомляється, що Україна зараз не може використати 1/5 довоєнного енергобалансу, і незабаром нам доведеться обмежити експорт електроенергії в країни Євросоюзу.

"А ще спалювати значно більше вугілля для роботи теплової генерації, яка вже кілька тижнів поспіль компенсує недоступні в системі потужності", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ВЕА, тому лише у вересні для цього додатково було використано приблизно 300 тис. т вугілля.

Наразі основне навантаження через неробочу Запорізьку АЕС взяла на себе теплова генерація. Із 24 енергоблоків теплоелектростанцій, що працюють в енергосистемі, 21 — це блоки приватних ТЕС і лише 3 — державні.

На думку експертів, енергетикам і надалі доведеться працювати в режимі non-stop, а енергосистемі через війну навряд чи вдасться уникнути аварійних ситуацій. І до цього потрібно ретельно готуватись.

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні все частіше трапляються аварійні ремонти на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС). Як заявляють в "Укренерго", зараз сукупна щоденна потужність енергоблоків ТЕС, що перебувають на аварійному ремонті, вдвічі більша, ніж у 2021 році.

Тим часом тариф на електроенергію для українців залишається незмінним: 1,44 грн. за кВт-год при споживанні за місяць до 250 кВт-год та 1,68 грн — для споживання понад 250 кВт-год. Чинний тариф було продовжено через війну з Росією постановою Кабміном України №453, де дія тарифів для побутових споживачів продовжена до кінця жовтня 2022 року. Найімовірніше, у листопаді уряд також продовжить дію нинішніх тарифів на електроенергію.

Раніше Фокус розповідав, чому "Енергоатом" в осінньо-зимовий період навряд чи зможе організувати роботу всіх 15 енергоблоків українських атомних станцій, а повне зупинення енергоблоків Запорізької атомної станції може спровокувати дефіцит у виробництві електроенергії в країні.