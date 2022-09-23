Загрози опалювального сезону: енергоблоки ТЕС масово йдуть на аварійні ремонти

В "Укренерго" зазначили, що сукупна щоденна потужність енергоблоків, що перебувають на ремонті, вдвічі перевищує показник того ж періоду 2021 року.

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В останні два тижні в Україні почастішали випадки аварійних ремонтів на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС). Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що такі самі ситуації виникали під час попереднього опалювального сезону. Але зараз сукупна щоденна потужність енергоблоків ТЕС, що перебувають на аварійному ремонті, вдвічі більша, ніж у 2021 році. Водночас запрацювали енергоблоки, які раніше простоювали через дефіцит палива.

Для успішного проходження опалювального сезону генерувальні компанії повинні забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації. Тому потрібне завершення підготовки енергоблоків до зими та надійна робота енергосистеми.

"Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України та ЄС в осінньо-зимовий період", — зазначили в "Укренерго".

В "Укренерго" також додали, що в енергосистемі фіксують сезонне збільшення споживання електроенергії. І хоча виробництво на Запорізькій АЕС зупинено через російську окупацію, власної генерації вистачить для потреб не лише для українців, а й для європейців.

Що з тарифами на електроенергію в Україні

За електроенергію українці сплачують 1,44 грн за кВт-год за споживання за місяць до 250 кВт-год та 1,68 грн — для споживання понад 250 кВт-год. Чинний тариф виконаний через війну з Росією постановою Кабміном України №453, де дія тарифів для побутових споживачів продовжена до кінця жовтня 2022 року. Найімовірніше, у листопаді уряд також продовжить дію нинішніх тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, як писав Фокус, ціну електроенергії для населення в Україні регулює держава, і тариф для українських громадян у кілька разів менший за середній у Європі.

Також Фокус розповідав, що "Енергоатом" в осінньо-зимовий період навряд чи зможе організувати роботу всіх 15 енергоблоків українських атомних станцій, а повне зупинення енергоблоків Запорізької атомної станції може спровокувати дефіцит у виробництві електроенергії в країні.