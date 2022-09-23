Угрозы отопительного сезона: энергоблоки ТЭС массово уходят на аварийные ремонты

В "Укрэнерго" отметили, что совокупная ежедневная мощность находящихся на ремонте энергоблоков вдвое превышает показатель того же периода 2021 года.

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В последние две недели в Украине участились случаи аварийных ремонтов на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что такие же ситуации возникали по ходу предыдущего отопительного сезона. Но сейчас совокупная ежедневная мощность находящихся на аварийном ремонте энергоблоков ТЭС вдвое больше, чем в 2021 году. В то же время заработали энергоблоки, которые ранее простаивали по причине дефицита топлива.

Для успешного прохождения отопительного сезона генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации. Поэтому требуется завершение подготовки энергоблоков к зиме и надежная работа энергосистемы.

"Ненадлежащее выполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период", – отметили в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" также добавили, что в энергосистеме фиксируют сезонное увеличение потребления электроэнергии. И хотя производство на Запорожской АЭС остановлено из-за российской оккупации, собственной генерации хватит для потребностей не только для украинцев, но и для европейцев.

Что с тарифами на электроэнергию в Украине

За электроэнергию украинцы платят 1,44 грн. за кВт-ч при потреблении за месяц до 250 кВт-ч и 1,68 грн. – для потребления свыше 250 кВт-ч. Действующий тариф был продел из-за войны с Россией постановлением Кабмином Украины №453, где действие тарифов для бытовых потребителей продлено до конца октября 2022 года. Вероятнее всего, в ноябре правительство также продлит действие нынешних тарифов на электроэнергию.

Напомним, как писал Фокус, цену электроэнергии для населения в Украине регулирует государство, и тариф для украинских граждан в несколько раз меньше среднего в Европе.

Также Фокус рассказывал, что "Энергоатом" в осенне-зимний период вряд ли сможет организовать работу всех 15 энергоблоков украинских атомных станций, а полная остановка энергоблоков Запорожской атомной станции может спровоцировать дефицит в производстве электроэнергии в стране.