Оккупация ЗАЭС: Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля для работы энергосистемы

Только в сентябре для компенсации недостающей в энергосистеме мощности, было дополнительно использовано около 300 тысяч тонн угля.

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Запорожская АЭС остается под оккупацией России, поэтому Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля. Об этом говорится в сообщении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА).

Сообщается, что Украина сейчас не может использовать1/5 довоенного энергобаланса, и вскоре нам придется ограничить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза.

"А еще сжигать значительно больше угля для работы тепловой генерации, которая уже несколько недель подряд компенсирует недоступные в системе мощности", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ВЭА, поэтому только в сентябре для этого было дополнительно использовано около 300 тыс. т угля.

Сейчас основную нагрузку из-за неработающей Запорожской АЭС взяла на себя тепловая генерация. Из 24 энергоблоков теплоэлектростанций, работающих в энергосистеме, 21 — это блоки частных ТЭС и только 3 — государственных.

По мнению экспертов, энергетикам и дальше придется работать в режиме non-stop, а энергосистеме из-за войны вряд ли удастся избежать аварийных ситуаций. И к этому нужно тщательно готовиться.

Напомним, в последние недели в Украине все чаще случаются аварийные ремонты на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС). Как заявляют в "Укрэнерго", сейчас совокупная ежедневная мощность находящихся на аварийном ремонте энергоблоков ТЭС вдвое больше, чем в 2021 году.

Тем временем тариф на электроэнергию для украинцев остается неизменнім: 1,44 грн. за кВт-ч при потреблении за месяц до 250 кВт-ч и 1,68 грн. – для потребления свыше 250 кВт-ч. Действующий тариф был продлен из-за войны с Россией постановлением Кабмином Украины №453, где действие тарифов для бытовых потребителей продлено до конца октября 2022 года. Вероятнее всего, в ноябре правительство также продлит действие нынешних тарифов на электроэнергию.

Ранее Фокус рассказывал, почему "Энергоатом" в осенне-зимний период вряд ли сможет организовать работу всех 15 энергоблоков украинских атомных станций, а полная остановка энергоблоков Запорожской атомной станции может спровоцировать дефицит в производстве электроэнергии в стране.