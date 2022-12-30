Курс российского рубля упал до восьмимесячного минимума: что происходит с нацвалютой РФ

Российская валюта колебалась ниже 72 за доллар, снизившись на 18% с начала декабря и достигнув самого слабого уровня с конца апреля.

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Падение российского рубля в декабре 2022 года усилилось на фоне снижения мировых цен на нефть и международных санкций, нацеленных на энергетический сектор РФ. Так, в четверг, 29 декабря, курс рубля достиг восьмимесячного минимума, сообщает CNN.

Сообщается, что российская валюта колебалась ниже 72 за доллар, снизившись на 18% с начала декабря и достигнув самого слабого уровня с конца апреля. Тогда удержать курс "на плаву" помогли меры Центрального банка РФ, который более чем удвоил процентные ставки в начале широкомасштабной войны, ввел контроль за капиталом и заставил экспортеров конвертировать 80% своих доходов в рубли, искусственно создавая спрос на валюту.

Но сейчас стоимость нефти — крупнейшего экспортного товара России, снизилась примерно на треть по сравнению с пиковым значением в июне 2022 года, а эмбарго ЕС на морскую нефть и действующие западные механизмы ограничения цен еще больше скажутся на доходах РФ. Ожидается, что прибыль от продажи "черного золота" будет снижаться и дальше. Это означает еще меньшее количество иностранной валюты для поддержки рубля.

Кроме того, по информации международного энергетического агентства, в декабре доходы от экспорта российской нефти упали на 700 миллионов долларов на фоне снижения цен на нефть.

Эмбарго на российскую нефть

С 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Тем временем в РФ решили ограничить поставки нефти физическим или юридическим лицам, соблюдающим потолок цен в 60 долларов за баррель.Так, в указе Путина сказано, что в контактах на поставки нефти из России не должно "прямо или косвенно" говорится о применении механизма ограничения цены, введенного странами Европейского союза и G7.

Напомним также, что по данным издания Bloomberg, в РФ намерены сократить добычу нефти, снизив объемы на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Таким образом в России отреагировали на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.