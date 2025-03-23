США будут просить Россию вернуть украинских детей "в качестве меры укрепления доверия", — Волц

По словам советника президента США по вопросам безопасности Майкла Волца, в настоящее время Марко Рубио проводится проверка программ.

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Соединенные Штаты Америки будут просить Российскую Федерацию вернуть украинских детей в качестве "меры для укрепления доверия". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц в интервью CBS News.

Ведущая телеканала спросила его, почему Госдеп прекратил финансирование программы Йельского университета, которая помогает найти похищенных РФ украинских детей. На это советник президента отметил, что "министр Рубио проводит проверку всех этих программ" и поэтому он не может говорить именно об этой программе.

"Но могу сказать, что президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, почти 200, сразу после их призыва. И он также говорил о будущем этих детей. Так что это, безусловно, прежде всего, и, своего рода, меры по укреплению доверия", — добавил Волц.

Ему задали уточняющий вопрос, просят ли США вернуть украинских детей "в качестве меры укрепления доверия". Советник отметил, что речь идет о "ряде мер по укреплению доверия. Это одна из них".

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование проекта, отслеживающего похищения Россией украинских детей. После прекращения финансирования работники проекта потеряли доступ к спутниковым снимкам и биометрическим данным около 35 тысяч украинских детей.

До этого СМИ писали о планах Трампа лишить около 240 тысяч украинцев временного правового статуса. Это входит в антимиграционную программу новой администрации.