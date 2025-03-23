США проситимуть Росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри", — Волц

За словами радника президента США з питань безпеки Майкла Волца, нині Марко Рубіо проводиться перевірка програм.

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Сполучені Штати Америки проситимуть Російську Федерацію повернути українських дітей як "захід для зміцнення довіри". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц в інтерв'ю CBS News.

Ведуча телеканалу запитала його, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених РФ українських дітей. На це радник президента зазначив, що "міністр Рубіо проводить перевірку всіх цих програм" і тому він не може говорити саме про цю програму.

"Але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, майже 200, одразу після їхнього заклику. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри", — додав Волц.

Йому задали уточнююче питання, чи просять США повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри". Радник зазначив, що йдеться про "низку заходів зі зміцнення довіри. Це один з них".

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування проєкту, що відстежує викрадення Росією українських дітей. Після припинення фінансування працівники проєкту втратили доступ до супутникових знімків і біометричних даних близько 35 тисяч українських дітей.

До цього ЗМІ писали про плани Трампа позбавити близько 240 тисяч українців тимчасового правового статусу. Це входить в антиміграційну програму нової адміністрації.