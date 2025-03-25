Черное море под прицелом: что скрывается за переговорами о перемирии

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И вновь зерновая сделка, или Как совпали интересы США и Российской Федерации.

На переговорах в Эр-Рияде США и Российская Федерация обсуждали вопрос перемирия на море — новой "зерновой сделки" На первый взгляд, парадоксально, ведь:

украинские порты и так работают, причем на прием не только зерновозы, но и корабли, перевозящие другие грузы;

Российская Федерация также экспортирует свои товары через порты Черного моря.

И если сравнивать ситуацию с 2022 годом, когда судоходство по Черному морю для Украины фактически было заблокировано, то сегодня говорить о зерновой сделке как о крайней необходимости не приходится. Однако в этих разговорах есть своя логика, которая выходит за рамки российско-украинской войны. Вопрос в том, какое государство получит либо сохранит доминирующие позиции в Черноморском регионе, кто из глобальных игроков в будущем получит доступ в Черное море и, соответственно, механизмы продвижения своих интересов в регионе.

Если говорить о состоянии на сегодняшний день, то мы имеем, с одной стороны, судоходство как из Украины, так и из России, да, под обстрелами, но в достаточно крупных масштабах. С другой стороны, если сравнивать ситуацию с 2022 годом, то позиции России существенно ослабли. В частности:

Российский Черноморский флот вынужден был эвакуироваться из Севастополя и крымских баз и сегодня находится в порту Новороссийска. Более того, обсуждается вопрос, как спрятать часть кораблей в портах непризнанной Абхазии;

Украина существенно нарастила возможности нанесения ударов по объектам Российской Федерации не только на море, но и по прибрежной инфраструктуре. В частности, по портовым объектам.

Ослабление РФ естественным образом ведет к усилению другой черноморской державы — Турции. Которая за последние три года:

закрыла вопрос Нагорного Карабаха, а в будущем, после заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, резко усилит свое влияние на Южном Кавказе. В том числе, за счет ослабления позиций РФ в Армении;

привела к власти в Сирии коалицию, основу которой составляют протурецкие силы. При этом существенно ослабила позиции курдов, которые пока пользуются поддержкой США;

подписала с ливийским правительством в Триполи договор о добыче углеводородов в ливийских средиземноморских водах. Тем самым опередив не только русских, но и американцев;

реализует политику вывода государств каспийского бассейна на европейский рынок нефти и газа через свою территорию;

реализует совместно с КНР проект южной ветки проекта Road and Belt, что приведет к существенному росту как турецкого, так и китайского влияния в Юго-Восточной Европе;

активно входит в Африку с вопросами военно-технического сотрудничества. Речь идет о торговле оружием, работе военных специалистов и так далее;

и, наконец, ведет строительство канала "Стамбул", который может (при наличии интереса и политической целесообразности для Анкары) "обнулить" конвенцию Монтре.

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На первый взгляд, для США мог бы быть выгодным такой процесс. Но у такого тезиса есть несколько контраргументов:

правительство Турции сложно отнести к тем, которые будут слепо идти в фарватере политики США. Скорее, наоборот. Анкара может быть тактическим союзником Вашингтона, но лишь тактическим;

превращение Турции в региональную супердержаву создает проблемы для реализации политики США по созданию региональных проамериканских коалиций. Как минимум в вопросах проекта "межморье". В который, по идее, должны войти достаточно мощные черноморские страны. Например, Румыния. Но, если в регионе есть своя "супердержава", то открытым остается вопрос, насколько Бухарест будет лоялен упомянутой идее. Особенно, если Анкара предложит свой формат;

сотрудничество Турции и КНР, а также реализация (в будущем) проектов Iraq Development Road и канала Стамбул позволяет Китаю создавать и укреплять "южно-европейскую" ось своего присутствия в виде Румынии-Венгрии-Сербии;

политика Турции по выводу Туркменистана и Казахстана на проекты продажи своих углеводородов через турецкую (либо азербайджанскую) территорию дает Европе возможность покупки относительно дешевого сырья. Что забирает у Трампа "пряник" для Путина в виде возврата РФ на европейский рынок газа (через СП с США). Просто если будет газ из Центральной Азии, идея целесообразности возврата "Газпрома" на рынок будет иметь меньше сторонников.

Кроме собственно "турецких" вводных есть и вопросы, связанные с Украиной. Безопасность Одессы? Не думаю. Есть другой объект — Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепровод из Казахстана к черноморским портам РФ. Который на 24% (как минимум) принадлежит американским компаниям, 24% — в собственности "Лукойл" и еще 24% — у российского государства. И по инфраструктуре КТК уже прилетало. Менее месяца назад был большой пожар на КТК НПС "Кропоткинская". Туда же некие дроны прилетели буквально вчера.

А теперь давайте поговорим о том, что даст новая "зерновая сделка". Запрет на удары по кораблям и портовой инфраструктуре. А это означает, что РФ беспрепятственно восстанавливает работу КТК, Черноморский флот РФ частично возвращается в Севастополь. Русские в очередной раз обустраивают базы наблюдения на "вышках Бойко".

То есть, Россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года. Кроме того, США не надо будет отвечать на вопросы, почему российские удобрения формально под санкциями, но свободно продаются благодаря General License №6 (которая продлевается с конца 2022 года каждые 6 месяцев).

При этом Турция теряет возможность использовать слабость РФ для резкого усиления собственного влияния в черноморском регионе в 2025 году. Как следствие, вопросы реализации китайско-турецких инициатив сталкиваются с новыми условиями и ограничениями. С одной стороны, США не в восторге от усиления Китая. С другой, РФ также не будет рада появлению альтернативы для китайского транзита через ее территорию.

И эта логика объясняет, почему для США вдруг вопрос Черного моря стал приоритетным. Для Трампа важно получить закрепленную некими договоренностями (с участием Соединенных Штатов) по черноморскому региону до саммита США-КНР. Ведь тогда, пользуясь его логикой, "одной сильной картой" у него станет больше.

Для РФ выдвижение идеи "зерновой сделки" выгодно еще по одной причине. Путину необходимо, чтобы по некому формату договоренностей Украина сказала "нет". Возобновление "зерновой сделки" с украинской точки зрения абсурдно. Но именно украинская сторона в свое время затратила много усилий на продвижение тезиса, что такого рода соглашения являются скорее гуманитарными. Заключенными в интересах слабых государств. И сегодня "нет" в такой теме будет бить по украинским позициям.

Есть ли варианты собственной политики?

с одной стороны, до заключения сделки "выносить" портовую инфраструктуру РФ. Но вопрос, есть ли для этого достаточная ресурсная база;

с другой стороны, проводить консультации по сценариям реагирования на подобные вызовы. Как минимум, с Турцией и Румынией. В идеале, еще и с КНР.

И пытаться выставлять дополнительные условия. Например, ограничения для ЧФ РФ, демилитаризация газодобывающих вышек и так далее. Тянуть время. В том числе предлагая идею "перемирия в воздухе", которая артикулировалась изначально. Для этого нужна определенная политическая гибкость и умение балансировать на интересах партнеров. Хочется надеяться что такие качества у украинской переговорной группы есть.

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