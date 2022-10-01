Топ-7 военных конфликтов современности. Война на Балканах: Сербия и Босния и Герцеговина

С ослаблением социалистического блока и падением авторитарных режимов в Восточной Европе ослабла власть и в Югославии. Это привело к эффекту вскипевшего чайника, у которого паром сорвало крышку. Накопившиеся десятилетиями противоречия между пестрым населением государства вылились в кровавые этнические чистки в разных регионах распадающейся страны…

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Запылают ли снова Балканы. Конфликт между Сербией и Боснией и Герцоговиной

Участники: вооруженные формирования боснийских сербов vs вооруженные формирования мусульман-босняков и католиков-хорватов

вооруженные формирования боснийских сербов vs вооруженные формирования мусульман-босняков и католиков-хорватов За что воюют: контроль за территориями компактного проживания сербов в Боснии и Герцоговине

контроль за территориями компактного проживания сербов в Боснии и Герцоговине Период: 1992–1995 гг.

1992–1995 гг. Число жертв: около 100 тысяч человек

около 100 тысяч человек Ключевые имена: Слободан Милошевич, Радован Караджич, Алия Изетбегович, Билл Клинтон

Слободан Милошевич, Радован Караджич, Алия Изетбегович, Билл Клинтон Заинтересованные стороны: США, РФ, Сербия

США, РФ, Сербия Украинский интерес: Украина соблюдает нормы международного права и принцип территориальной целостности стран в их международно признанных границах. Нейтралитет.

После Первой мировой войны Сербия, как одна из стран-победительниц, объединила народы Балкан в Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 г. изменило название на более нейтральное — Югославия. Де-факто доминирующую позицию в нем занимали сербы, хотя декларировалась идея объединения южных славян в одно государство (отсюда и название).

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Но население Югославии было слишком пестрым. Сами сербы — православные христиане, словенцы и хорваты — католики, а босняки (южнославянский народ, живущий преимущественно в Боснии и Герцеговине и на границе Сербии и Черногории) — мусульмане. Эта сборная солянка проживала относительно мирно в условиях диктатуры (на протяжении 1945-1980 гг. страной железной рукой управлял Йосип Броз Тито). Однако с ослаблением социалистического блока и падением авторитарных режимов в Восточной Европе ослабла власть и в Югославии (сама страна на протяжении Холодной войны лавировала между обоими враждующими блоками). Это привело к эффекту вскипевшего чайника, у которого паром сорвало крышку. Накопившиеся десятилетиями противоречия между пестрым населением государства вылились в кровавые этнические чистки в разных регионах распадающейся страны.

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Когда в 1991 году югославские республики начали провозглашать суверенитет, оказалось, что на территории некоторых из них компактно проживают сербы, ставшие сепаратистами в сепаратистских республиках. Такая же участь постигла и сербов, проживавших в Боснии и Герцеговине. После того как новообразованное государство признал весь мир, сербы начали фактически гражданскую войну против мусульман и католиков, населявших страну.

Война длилась три года и сопровождалась жестокими этническими чистками, апогеем которых стала резня в Сребренице, произошедшая в июле 1995 г. Тогда сербские вооруженные формирования убили около 8 тыс. боснийцев-мусульман мужского пола. Наконец, осенью 1995 года США пригласили стороны на переговоры, которые продлились около месяца на закрытой военной базе в Дейтоне. Тогда среди журналистов ходила шутка, что политиков не выпустят с базы, пока они не договорятся.

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Таким образом увидели свет Дейтонские соглашения, по которым государственная власть была поровну разделена между тремя этнорелигиозными группами — православными сербами, босняками-мусульманами и католиками, которыми в основном являлись хорваты. При этом босняки и хорваты были объединены в одну административную единицу, занимающую 51% территории государства. Соответственно, сербская автономия охватила 49% площади страны. То есть, хотя членов Президиума три, автономных административных образований — только два. Оба из них наделены своей вертикалью власти. Католико-мусульманская территория делегировала двух представителей в высший исполнительный орган — Президиум (заменяющий президента), а Сербская Краина — одного. То есть, в государстве вместо президента образовался триединый глава. А рассудить их должен был спецпредставитель ООН, который практически сосредоточил в своих руках политическую власть. Интересно, что конституция Боснии и Герцоговины оказалась приложением к Дейтонским соглашениям.

Последующие четверть века существования этой страны показали неэффективность таковой системы государственной власти. Президиум продемонстрировал крайне низкую функциональность. Практически любая автономия управлялась раздельно. Это только отдаляло Краину от католико-мусульманского конгломерата.

В 2021 году Россия заблокировала назначение очередного представителя ООН, что с новой силой зажгло конфликт. Боснийские сербы всю осень играли мускулами, проводя военные учения. Помочь "братьям" готов и Белград.

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Ситуация на сегодня

Сейчас лидер боснийских сербов Милорад Додик возвращается к риторике угроз накануне предстоящих 2 октября парламентских выборов в стране. С большой вероятностью можно ожидать очередной волны обострения ситуации.

Прогноз Focus.ua

Во многом дальнейшая судьба региона зависит от результатов войны в Украине. Сербский реваншизм достаточно значителен, что способствует потенциальному разворачиванию конфликта, однако в случае поражения РФ Сербия сама по себе не решится на эскалацию.

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