Черногория и Сербия поссорились из-за документа, подписанного сто лет назад

Страны взаимно выслали послов, объявив их персонами нон-грата и попросив покинуть территорию в течение 72 часов.

Посол Сербии Владимир Божович больше не является желанным гостем в Черногории. Министерство иностранных дел объявило его персоной нон-грата и попросило покинуть территорию страны.

Причиной высылки стало неосторожное высказывание Божовича по поводу решения, принятого так называемой Подгорицкой скупштиной в 1918 году о присоединении Черногории к Сербии, в рамках создания Королевства сербов, хорватов и словенцев (на территории современных Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Македонии) — будущей Югославии.

Сербский посол назвал акт присоединения черногорцев "освобождением" и "свободным волеизъявлением черногорского народа". В Подгорице (столице Черногории) с этим категорически не согласны.

"После длительного и постоянного вмешательства во внутренние дела Черногории, действий и заявлений, которые несовместимы с общепринятыми стандартами поведения дипломатической лица, после нескольких устных и письменных предупреждений о недопустимости таких действий — вчера посол Божович назвал решение незаконной и нелегитимной Подгорицкой скупштины в 1918 году "освобождением" и "свободным волеизъявлением" черногорского народа, еще раз напрямую уменьшив значение страны, оказывающей ему дипломатическое гостеприимство", — говорится в заявлении черногорского МИД.

Внешнеполитическое ведомство также напоминает, что в ноябре 2018 года, как раз на 100-летний юбилей подписания, парламент Черногории аннулировал подписанное Подгорицкой скупштиной соглашение: в Черногории считают, что этот союз не был добровольным, лишил страну суверенитета, а короля Николу Первого Петровича — права на трон.

МИД Сербии "отзеркалил" решение Черногории, и ответным ходом уже Белград выслал посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича.

"МИД решил, на основании ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, объявить Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича персоной нон-грата и попросило его покинуть территорию Республики Сербия в течение 72 часов", — цитирует Европейская правда заявление сербских дипломатов.

Напомним, до провозглашения в 2006 году независимости Черногория была частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории, занимая 13,5 % его совокупной территории.