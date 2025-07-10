"Не может быть и речи": Путин игнорирует Трампа, потому что ожидает падения Украины в ближайшее время, — NYT

Россия игнорирует призывы президента США Дональда Трампа к прекращению российско-украинской войны, поскольку президент РФ Владимир Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и окончательно победить Украину.

Related video

Кремль не пойдет на уступки в Украине ради восстановления хороших отношений с США, пишет The New York Times.

Источники издания сообщили, что российский президент считает, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может упасть в ближайшие месяцы.

"Путин считает, что не может быть и речи о прекращении боевых действий без значительных уступок со стороны Украины", — говорится в материале.

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая в комментарии журналистам подчеркнула, что Путин не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом.

Авторы материала отметили, что многие россияне надеялись, что очевидная симпатия Трампа к российскому лидеру может привести к ослаблению санкций, западных инвестиций, соглашений по контролю над вооружениями и благоприятному геополитическому перераспределению в Европе.

"Казалось, все, что нужно было сделать Путину, — это согласиться на прекращение огня в Украине, что позволило бы России сохранить территорию, которую она уже захватила", — говорится в статье.

Однако Путин хотел большего, а его военные амбиции только росли. По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. Он понял, что Трамп может в конце концов ввести новые санкции после шестимесячной паузы, которую россиянам принесло его президентство.

Однако правда также в том, что до сих пор новые американские санкции не выходили за пределы риторики, и о наращивании американской военной поддержки Украины речь тоже не идет.

По словам источников издания, в целом Путин доволен своим взаимодействием с Трампом в этом году, поскольку сам факт возобновления прямых переговоров лидеров России и США стал прорывом для Кремля, положив конец трехлетней дипломатической изоляции.

Напомним, 10 июля издание Associated Press сообщило, что США возобновили поставки некоторых видов вооружения в Украину.

Фокус также писал о том, что Трамп готов ввести новые санкции против России, однако выдвинул одно условие.