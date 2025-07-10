"Не може бути й мови": Путін ігнорує Трампа, бо очікує падіння України найближчим часом, — NYT

Росія ігнорує заклики президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни, оскільки президент РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно перемогти Україну.

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Кремль не піде на поступки в Україні заради відновлення хороших відносин з США, пише The New York Times.

Джерела видання повідомили, що російський президент вважає, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти в найближчі місяці.

"Путін вважає, що не може бути й мови про припинення бойових дій без значних поступок з боку України", — йдеться у матеріалі.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова в коментарі журналістам підкреслила, що Путін не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом.

Автори матеріалу зазначили, що багато росіян сподівалися, що очевидна симпатія Трампа до російського лідера може призвести до послаблення санкцій, західних інвестицій, угод з контролю над озброєннями та сприятливого геополітичного перерозподілу в Європі.

"Здавалося, все, що потрібно було зробити Путіну, — це погодитися на припинення вогню в Україні, що дозволило б Росії зберегти територію, яку вона вже захопила", — йдеться у статті.

Проте Путін хотів більшого, а його військові амбіції лише зростали. За словами двох людей, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпець Трампа увірветься. Він зрозумів, що Трамп може врешті-решт запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку росіянам принесло його президентство.

Однак правда також у тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики, і про нарощення американської військової підтримки України теж не йдеться.

За словами джерел видання, загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року, оскільки сам факт відновлення прямих переговорів лідерів Росії і США став проривом для Кремля, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції.

Нагадаємо, 10 липня видання Associated Press повідомило, що США відновили постачання деяких видів озброєння в Україну.

Фокус також писав про те, що Трамп готовий запровадити нові санкції проти Росії, проте висунув одну умову.