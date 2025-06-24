Удар по Ирану: что известно об уникальных пилотах США, которые сбросили бомбы
Пилотов бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit обучают более десяти лет. Но платят не так много, как можно подумать, если учитывать секретность и сложность их работы.
С помощью эффектной атаки США вывели из строя большую часть ядерной программы Ирана. Миссия также стала возможной благодаря специальным пилотам, уникальным для Америки, чья работа сложная и совершенно секретная, пишет WELT.
Их клиенты — президенты, а их цели обычно секретны. И их работа всегда имеет потенциал изменить мир. Например, в прошлые выходные, когда элитные пилоты ВВС США уничтожили большую часть ядерной программы Ирана с помощью бомб — тем самым завершив вступление США в войну на Ближнем Востоке.
Однако мало что было раскрыто о миссии или ее участниках. Президент США Дональд Трамп многозначительно назвал атаку "впечатляющим военным успехом", которого мир не видел "многие десятилетия", но без подробностей.
Зато журналисты пообщались с военным пилотом Томасом Вассманном, который прошел подготовку летчика-истребителя, был офицером ВВС, а теперь работает военным экспертом и председателем Ассоциации экипажей реактивных истребителей.
По его мнению, в кабину бомбардировщика B-2 Spirit попадают только избранные.
"Такие миссии, как текущая в Иране, являются большой нагрузкой для пилотов, особенно потому, что они длятся до 30 часов. Поэтому используются специальные процедуры отбора, чтобы решить, кому разрешено управлять самолетом", — говорит Вассманн.
Внутренние процессы подачи заявлений сортируются по физическим и умственным категориям, а также выбирают пилотов с большим количеством часов налета. В мире существует двузначное количество бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit и почти столько же пилотов, которые могут управлять суперджетом.
"Звание таких пилотов — как минимум капитан или майор, возможно, подполковник. Десять лет обучения — это минимум. В кабине будет два, максимум три члена экипажа", - считает эксперт.
Хотя необходимые воинские звания все еще могут быть доступны каждому, обучение для специальных самолетов остается крайне эксклюзивным. Все пилоты прошли подготовку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Заявление о миссии базы: "Проводить ядерные операции и глобальные удары — в любое время и в любом месте!".
Здесь пилоты получили сотни часов специализированной теоретической и практической подготовки, предлагаемой только на этой авиабазе. Для неамериканцев попасть на обучение шансов не было.
Что касается зарплаты, эксперт Вассманн не ожидает никаких специальных надбавок.
"Такого понятия, как премия за сбитый самолет, не существует", — говорит Вассманн. Ежемесячная зарплата, переведенная в евро, скорее всего, составит от чуть менее 5500 до 8620 евро. В некоторых случаях ВВС также выплачивают пособие на проживание и страховку. Это выше, чем средний доход в США, эквивалентный 3129 евро, согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса за 2023 год. Однако, учитывая высокий личный риск, которому подвергаются пилоты, зарплата кажется небольшой. Примечательно, но пилоты того же ранга в Германии зарабатывали бы от 4000 до 6427 евро — без необходимости летать на бомбардировщиках-невидимках.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как оборудованы бомбардировщики B-2 Spirit. Там есть микроволновка и холодильник.
Во время операции США "Полуночный молот", в ходе который были атакованы ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, пилоты провели по 37 часов за штурвалами семи B-2 Spirit.