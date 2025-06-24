Удар по Ирану: что известно об уникальных пилотах США, которые сбросили бомбы

Пилотов бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit обучают более десяти лет. Но платят не так много, как можно подумать, если учитывать секретность и сложность их работы.

Related video

С помощью эффектной атаки США вывели из строя большую часть ядерной программы Ирана. Миссия также стала возможной благодаря специальным пилотам, уникальным для Америки, чья работа сложная и совершенно секретная, пишет WELT.

Взлет бомбардировщика B-2 Spirit

Их клиенты — президенты, а их цели обычно секретны. И их работа всегда имеет потенциал изменить мир. Например, в прошлые выходные, когда элитные пилоты ВВС США уничтожили большую часть ядерной программы Ирана с помощью бомб — тем самым завершив вступление США в войну на Ближнем Востоке.

Однако мало что было раскрыто о миссии или ее участниках. Президент США Дональд Трамп многозначительно назвал атаку "впечатляющим военным успехом", которого мир не видел "многие десятилетия", но без подробностей.

Зато журналисты пообщались с военным пилотом Томасом Вассманном, который прошел подготовку летчика-истребителя, был офицером ВВС, а теперь работает военным экспертом и председателем Ассоциации экипажей реактивных истребителей.

По его мнению, в кабину бомбардировщика B-2 Spirit попадают только избранные.

"Такие миссии, как текущая в Иране, являются большой нагрузкой для пилотов, особенно потому, что они длятся до 30 часов. Поэтому используются специальные процедуры отбора, чтобы решить, кому разрешено управлять самолетом", — говорит Вассманн.

B-2 Spirit уникален, как пилоты, которые им управляют Фото: Getty

Внутренние процессы подачи заявлений сортируются по физическим и умственным категориям, а также выбирают пилотов с большим количеством часов налета. В мире существует двузначное количество бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit и почти столько же пилотов, которые могут управлять суперджетом.

"Звание таких пилотов — как минимум капитан или майор, возможно, подполковник. Десять лет обучения — это минимум. В кабине будет два, максимум три члена экипажа", - считает эксперт.

Хотя необходимые воинские звания все еще могут быть доступны каждому, обучение для специальных самолетов остается крайне эксклюзивным. Все пилоты прошли подготовку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Заявление о миссии базы: "Проводить ядерные операции и глобальные удары — в любое время и в любом месте!".

Здесь пилоты получили сотни часов специализированной теоретической и практической подготовки, предлагаемой только на этой авиабазе. Для неамериканцев попасть на обучение шансов не было.

Что касается зарплаты, эксперт Вассманн не ожидает никаких специальных надбавок.

За штурвал B-2 Spirit попадают только избранные Фото: Pinterest

"Такого понятия, как премия за сбитый самолет, не существует", — говорит Вассманн. Ежемесячная зарплата, переведенная в евро, скорее всего, составит от чуть менее 5500 до 8620 евро. В некоторых случаях ВВС также выплачивают пособие на проживание и страховку. Это выше, чем средний доход в США, эквивалентный 3129 евро, согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса за 2023 год. Однако, учитывая высокий личный риск, которому подвергаются пилоты, зарплата кажется небольшой. Примечательно, но пилоты того же ранга в Германии зарабатывали бы от 4000 до 6427 евро — без необходимости летать на бомбардировщиках-невидимках.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как оборудованы бомбардировщики B-2 Spirit. Там есть микроволновка и холодильник.

Во время операции США "Полуночный молот", в ходе который были атакованы ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, пилоты провели по 37 часов за штурвалами семи B-2 Spirit.