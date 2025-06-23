Туалет, микроволновка и холодильник: чем оборудованы уникальные бомбардировщики B-2 Spirit

B-2 Spirit, американские малозаметные стратегические бомбардировщики, которые были задействованы для атаки ядерных объектов в Иране 22 июня, оборудованы небольшим туалетом, микроволновкой и холодильником.

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Все это – для удобства пилотов, которые вынуждены много времени проводить в воздухе. Кроме того, в самолетах установлены автоматизированные системы, которые упрощают управление и позволяют некоторое время отдохнуть, пишет Bild.

Во время операции "Полуночный молот", в ходе который были атакованы ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, пилоты провели по 37 часов за штурвалами семи B-2 Spirit. Это был самый продолжительный беспосадочный полет этих машин с 2001 года, и они неоднократно дозаправлялись в воздухе.

Когда миссия была завершена, борты вернулись на базу "Уайтмен"в Миссури.

Семь американских B-2 Spirit провели в воздухе 37 часов во время операции "Полуночный молот" Фото: Getty

Во время полета пилоты могли не только воспользоваться туалетом или бытовой техникой внутри бомбардировщиков, но и отдохнуть, разложив кровать для короткого сна.

По словам генерала Дэна Кейна, во время атаки на ядерные объекты Ирана бомбардировщики не были замечены. Борты провели в иранском воздушном пространстве всего 25 минут.

Дональд Трамп, президент США, наблюдал за атакой в режиме реального времени в командном центре "Ситуационная комната" в Белом доме.

"Ни одна армия в мире не смогла бы сделать что-то подобное", — заявил он после окончания операции.

Чем еще уникален B-2 Spirit

B-2 Spirit разработан компанией "Нортроп Грумман" ("Northrop Grumman Corporation"). Это первый современный серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло".

Впервые B-2 был показан общественности 22 ноября 1988 года на заводе ВВС ВС США № 42 в Палмдейле, Калифорния, где он и был собран, а его разработка обошлась в колоссальные $23 млрд. Он поступил на вооружение армии США в 197 году.

Сейчас в арсенале ВВС США 19 таких бортов с размахом крыла 52,4 метра. Всего был произведен 21 самолет, каждый из которых носил название отдельного штата.

Один из них разбился в 2008 году на тихоокеанском острове Гуам на американской военной базе Андерсен. Это крушение стало самым дорогим в истории авиации, поскольку ущерб составил $1,4 млрд.

Самолет-"невидимка создан компанией Northrop Grumman Corporation Фото: Getty

Еще один B-2 Spirit был снят с эксплуатации в 2022 году из-за повреждений, полученных при аварии.

Стоимость каждого В-2 составляет $2 млрд. Техническое обслуживание обходится около $3,4 млн в месяц для каждого самолета.

Пресловутая конструкция летающего крыла делает бомбардировщик необнаруживаемым практически для всех видов радаров. Низкая заметность бомбардировщика обусловлена сочетанием минимизации электромагнитных, акустических, инфракрасных, визуальных и радиолокационных признаков.

Мощность вооружения в сочетании с таким уровнем скрытности бомбардировщика придает Spirit легендарный статус. B-2 может нести более 18 тонн вооружения в двух отдельных оружейных отсеках, расположенных в центре самолета.

Будучи стелс-бомбардировщиком, B-2 доставляет как обычное, так и ядерное оружие, а также множество других боеприпасов.

Ранее Фокус писал, что в Тегеране пригрозили Трампу серьезным ответом на атаку. МИД РФ уже отреагировало на атаку США по ядерным объектам Ирана.