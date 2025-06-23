До 50 тысяч гробов: иранские пропагандисты пригрозили Трампу возмездием

Удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане не останутся безнаказанными ни для Израиля, ни для США, обещают сторонники жестких мер.

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Об этом в эфире иранского государственного канала Channel 3 заявил ведущий Мехди Ханализаде, сообщает Al Jazeera.

В эфире программы была показана карта военных баз США по всему региону, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн и Ирак, которые находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

"Сейчас яснее, чем когда-либо, не только для иранской нации, но и для всех народов региона, что все граждане США и военнослужащие являются законными целями. Мы вели переговоры и продвигались дипломатическим путем, но вы решили пролить кровь своих солдат. Президент США в Овальном кабинете решил принять доставку гробов до 50 000 американских солдат в Вашингтоне", — сказал ведущий Ханализаде.

В свою очередь Амир-Хосейн Тахмасеби, еще один ведущий, заявил, что он "плюет" на Трампа и всех, кто утверждает, что он является президентом мира. Кроме того, он посоветовал израильтянам "поторопиться" и научиться плавать, "пока Иран полностью не разрушил их инфраструктуру: ползите обратно в европейские конюшни и хлева, откуда вы пришли".

Хусейн Шариатмадари, назначенный Хаменеи ультраконсервативный глава ежедневной газеты Keyhan, написал:

"Теперь наша очередь немедленно обрушить ракетный дождь на военно-морские силы США в Бахрейне в качестве первой меры".

Он также возобновил свой давний призыв к Ирану закрыть стратегический Ормузский пролив и заявил, что Тегеран должен запретить доступ судам из США, Великобритании, Франции и Германии.

Хамид Расаи, один из самых жестких членов парламента Ирана, близкий к фракции Paydari ("Непоколебимость") во главе с членом Совета безопасности и провалившимся кандидатом в президенты Саидом Джалили, пошел еще дальше и заявил, что Иран должен нанести удар по базам США в Саудовской Аравии.

Уже вечером 22 июня иранский парламент проголосовал за закрытие пролива, через который шли огромные объемы нефти.

Напомним, что американские противобункерные бомбы, сброшенные со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, и крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с морских платформ, поразили три главных ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане рано утром в воскресенье, 22 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты были "полностью уничтожены", хотя достоверных доказательств, подтверждающих это, пока не представлено. Спутниковые снимки, распространенные в тот же день, показали возможные места ударов в Фордо, где бомбы GBU-57 зарылись глубоко под землю, прежде чем взорваться в попытке уничтожить иранские ядерные объекты, вырытые под горами.

По словам иранских властей, через несколько часов после ударов не наблюдалось повышение уровня радиации. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также подтвердило, что не было никакого загрязнения за пределами объекта.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече Организации исламского сотрудничества заверил, что военный ответ Тегерана неизбежен.

"Моя страна подверглась вторжению, и мы должны ответить. Мы должны сохранять терпение и давать соразмерный ответ на эти агрессии. Только если эти меры будут прекращены, мы примем решения о дипломатических путях и возможности возобновления переговоров", – оподчеркнул он.

Ранее Фокус писал, на сколько вырастет цена нефти в случае закрытия Ормузского пролива, а также рассказывал, как МИД РФ отреагировало на атаку США по ядерным объектам Ирана.