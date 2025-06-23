До 50 тисяч трун: іранські пропагандисти пригрозили Трампу відплатою

Удари по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані не залишаться безкарними ні для Ізраїлю, ні для США, обіцяють прихильники жорстких заходів.

Related video

Про це в ефірі іранського державного каналу Channel 3 заявив ведучий Мехді Ханалізаде, повідомляє Al Jazeera.

В ефірі програми було показано карту військових баз США в усьому регіоні, включно з Саудівською Аравією, Катаром, Кувейтом, Бахрейном та Іраком, які перебувають у межах досяжності іранських ракет.

"Зараз ясніше, ніж будь-коли, не тільки для іранської нації, а й для всіх народів регіону, що всі громадяни США і військовослужбовці є законними цілями. Ми вели переговори і просувалися дипломатичним шляхом, але ви вирішили пролити кров своїх солдатів. Президент США в Овальному кабінеті вирішив прийняти доставку трун до 50 000 американських солдатів у Вашингтоні", — сказав ведучий Ханалізаде.

Зі свого боку Амір-Хосейн Тахмасебі, ще один ведучий, заявив, що він "плює" на Трампа і всіх, хто стверджує, що він є президентом світу. Крім того, він порадив ізраїльтянам "поквапитися" і навчитися плавати, "доки Іран повністю не зруйнував їхню інфраструктуру: повзіть назад до європейських стаєнь і хлівів, звідки ви прийшли".

Хусейн Шаріатмадарі, призначений Хаменеї ультраконсервативний глава щоденної газети Keyhan, написав:

"Тепер наша черга негайно обрушити ракетний дощ на військово-морські сили США в Бахрейні як перший захід".

Він також відновив свій давній заклик до Ірану закрити стратегічну Ормузьку протоку і заявив, що Тегеран має заборонити доступ суднам зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Хамід Расаї, один із найжорсткіших членів парламенту Ірану, близький до фракції Paydari ("Непохитність") на чолі з членом Ради безпеки та кандидатом у президенти Саїдом Джалілі, який провалився, пішов ще далі й заявив, що Іран має завдати удару по базах США в Саудівській Аравії.

Уже ввечері 22 червня іранський парламент проголосував за закриття протоки, через яку йшли величезні обсяги нафти.

Нагадаємо, що американські протибункерні бомби, скинуті зі стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit, і крилаті ракети Tomahawk, запущені з морських платформ, вразили три головні ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані рано вранці в неділю, 22 червня. Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об'єкти було "повністю знищено", хоча достовірних доказів, які б підтверджували це, поки що не представлено. Супутникові знімки, поширені того ж дня, показали можливі місця ударів у Фордо, де бомби GBU-57 зарилися глибоко під землю, перш ніж вибухнути в спробі знищити іранські ядерні об'єкти, вириті під горами.

За словами іранської влади, через кілька годин після ударів не спостерігалося підвищення рівня радіації. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердило, що не було жодного забруднення за межами об'єкта.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на зустрічі Організації ісламського співробітництва запевнив, що військова відповідь Тегерана неминуча.

"Моя країна зазнала вторгнення, і ми повинні відповісти. Ми повинні зберігати терпіння і давати відповідну відповідь на ці агресії. Тільки якщо ці заходи буде припинено, ми ухвалимо рішення про дипломатичні шляхи та можливість відновлення переговорів", — підкреслив він.

Раніше Фокус писав, на скільки зросте ціна нафти в разі закриття Ормузької протоки, а також розповідав, як МЗС РФ відреагувало на атаку США по ядерних об'єктах Ірану.