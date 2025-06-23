Туалет, мікрохвильовка і холодильник: чим обладнані унікальні бомбардувальники B-2 Spirit

B-2 Spirit, американські малопомітні стратегічні бомбардувальники, які були задіяні для атаки ядерних об'єктів в Ірані 22 червня, обладнані невеликим туалетом, мікрохвильовкою і холодильником.

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Усе це — для зручності пілотів, які змушені багато часу проводити в повітрі. Крім того, у літаках встановлені автоматизовані системи, які спрощують керування і дають змогу деякий час відпочити, пише Bild.

Під час операції "Опівнічний молот", під час якої було атаковано ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, пілоти провели по 37 годин за штурвалами семи B-2 Spirit. Це був найтриваліший безпосадочний політ цих машин з 2001 року, і вони неодноразово дозаправлялися в повітрі.

Коли місію було завершено, борти повернулися на базу "Вайтмен" у Міссурі.

Сім американських B-2 Spirit провели в повітрі 37 годин під час операції "Опівнічний молот" Фото: Getty

Під час польоту пілоти могли не тільки скористатися туалетом або побутовою технікою всередині бомбардувальників, а й відпочити, розклавши ліжко для короткого сну.

За словами генерала Дена Кейна, під час атаки на ядерні об'єкти Ірану бомбардувальники не були помічені. Борти провели в іранському повітряному просторі всього 25 хвилин.

Дональд Трамп, президент США, спостерігав за атакою в режимі реального часу в командному центрі "Ситуаційна кімната" в Білому домі.

"Жодна армія у світі не змогла б зробити щось подібне", — заявив він після закінчення операції.

Чим ще унікальний B-2 Spirit

B-2 Spirit розроблено компанією "Нортроп Грумман" ("Northrop Grumman Corporation"). Це перший сучасний серійний важкий літак зі схемою "літаюче крило".

Уперше B-2 було показано громадськості 22 листопада 1988 року на заводі ВПС ЗС США № 42 у Палмдейлі, Каліфорнія, де його і зібрали, а його розробка коштувала колосальні $23 млрд. Він надійшов на озброєння армії США 197 року.

Нині в арсеналі ВПС США 19 таких бортів із розмахом крила 52,4 метра. Загалом було вироблено 21 літак, кожен з яких носив назву окремого штату.

Один із них розбився 2008 року на тихоокеанському острові Гуам на американській військовій базі Андерсен. Ця катастрофа стала найдорожчою в історії авіації, оскільки збитки становили $1,4 млрд.

Літак-"невидимка" створений компанією Northrop Grumman Corporation Фото: Getty

Ще один B-2 Spirit був знятий з експлуатації 2022 року через пошкодження, отримані під час аварії.

Вартість кожного В-2 становить $2 млрд. Технічне обслуговування обходиться близько $3,4 млн на місяць для кожного літака.

Впізнавана конструкція літаючого крила робить бомбардувальник невиявним практично для всіх видів радарів. Низька помітність бомбардувальника зумовлена поєднанням мінімізації електромагнітних, акустичних, інфрачервоних, візуальних і радіолокаційних ознак.

Потужність озброєння в поєднанні з таким рівнем скритності бомбардувальника надає Spirit легендарного статусу. B-2 може нести понад 18 тонн озброєння у двох окремих збройових відсіках, розташованих у центрі літака.

Будучи стелс-бомбардувальником, B-2 доставляє як звичайну, так і ядерну зброю, а також безліч інших боєприпасів.

Раніше Фокус писав, що в Тегерані пригрозили Трампу серйозною відповіддю на атаку. МЗС РФ уже відреагувало на атаку США по ядерних об'єктах Ірану.