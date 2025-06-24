Удар по Ірану: що відомо про унікальних пілотів США, які скинули бомби

Пілотів бомбардувальників ВПС США B-2 Spirit навчають понад десять років. Але платять не так багато, як можна подумати, якщо враховувати секретність і складність їхньої роботи.

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За допомогою ефектної атаки США вивели з ладу більшу частину ядерної програми Ірану. Місія також стала можливою завдяки спеціальним пілотам, унікальним для Америки, чия робота складна і цілком секретна, пише WELT.

Зліт бомбардувальника B-2 Spirit

Їхні клієнти — президенти, а їхні цілі зазвичай секретні. І їхня робота завжди має потенціал змінити світ. Наприклад, минулими вихідними, коли елітні пілоти ВПС США знищили більшу частину ядерної програми Ірану за допомогою бомб — тим самим завершивши вступ США у війну на Близькому Сході.

Однак мало що було розкрито про місію або її учасників. Президент США Дональд Трамп багатозначно назвав атаку "разючим військовим успіхом", якого світ не бачив "багато десятиліть", але без подробиць.

Натомість журналісти поспілкувалися з військовим пілотом Томасом Вассманном, який пройшов підготовку льотчика-винищувача, був офіцером ВПС, а тепер працює військовим експертом і головою Асоціації екіпажів реактивних винищувачів.

На його думку, в кабіну бомбардувальника B-2 Spirit потрапляють тільки обрані.

"Такі місії, як поточна в Ірані, є великим навантаженням для пілотів, особливо тому, що вони тривають до 30 годин. Тому використовуються спеціальні процедури відбору, щоб вирішити, кому дозволено керувати літаком", — каже Вассманн.

B-2 Spirit унікальний, як пілоти, які ним керують Фото: Getty

Внутрішні процеси подання заяв сортуються за фізичними та розумовими категоріями, а також обирають пілотів з великою кількістю годин нальоту. У світі існує двозначна кількість бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit і майже стільки ж пілотів, які можуть керувати суперджетом.

"Звання таких пілотів — як мінімум капітан або майор, можливо, підполковник. Десять років навчання — це мінімум. У кабіні буде два, максимум три члени екіпажу", — вважає експерт.

Хоча необхідні військові звання все ще можуть бути доступні кожному, навчання для спеціальних літаків залишається вкрай ексклюзивним. Усі пілоти пройшли підготовку на авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі. Заява про місію бази: "Проводити ядерні операції та глобальні удари — у будь-який час і в будь-якому місці!".

Тут пілоти отримали сотні годин спеціалізованої теоретичної та практичної підготовки, яку пропонували тільки на цій авіабазі. Для неамериканців потрапити на навчання шансів не було.

Що стосується зарплати, експерт Вассманн не очікує жодних спеціальних надбавок.

За штурвал B-2 Spirit потрапляють тільки обрані Фото: Pinterest

"Такого поняття, як премія за збитий літак, не існує", — каже Вассманн. Щомісячна зарплата, переведена в євро, найімовірніше, становитиме від трохи менше 5500 до 8620 євро. У деяких випадках ВПС також виплачують допомогу на проживання і страховку. Це вище, ніж середній дохід у США, еквівалентний 3129 євро, згідно з даними Федерального резервного банку Сент-Луїса за 2023 рік. Однак, з огляду на високий особистий ризик, якому піддаються пілоти, зарплата здається невеликою. Примітно, але пілоти того ж рангу в Німеччині заробляли б від 4000 до 6427 євро — без необхідності літати на бомбардувальниках-невидимках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як обладнані бомбардувальники B-2 Spirit. Там є мікрохвильовка і холодильник.

Під час операції США "Опівнічний молот", під час якої було атаковано ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, пілоти провели по 37 годин за штурвалами семи B-2 Spirit.