Протести в Ірані: Трамп пригрозив втручанням США, РФ відправляє в Тегеран вантажні літаки

Президент США Дональд Трамп застеріг владу Ірану від жорстокого придушення протестів, що охопили країну через стрімку інфляцію. Тим часом до Тегерану останніми днями прибули п'ять російських військових вантажних літаків.

Допис щодо протестів в Ірані Трамп опублікував 2 січня у власній соцмережі Truth Social. Він повідомив, що США готові реагувати на спроби Тегерану жорстоко придушити мирні протести.

"Якщо Іран стрілятиме та жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, що є їхнім звичаєм, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій", — написав американський президент.

Трамп попередив, що США реагуватимуть на спроби жорстоко придушити протести в Ірані Фото: скриншот

Ввечері 1 січня російський Telegram-канал "Русское оружие" писав із посиланням на дані сервісу Flightradar24, що за останні 48 годин у Тегерані приземлилися 5 російських вантажних літаків Іл-76ТД, що може свідчити про постачання великої партії зброї в межах військово-технічного співробітництва між Росією та Іраном. Згідно з інформацією Flightradar24, деякі з польотів здійснювала білоруська компанія Rubystar.

Відео дня

В Тегеран протягом 48 годин прибули 5 військових вантажних літаків РФ Фото: скриншот

Протести в Ірані: що відомо

Станом на ранок 2 січня медіа BBC повідомляло, що протягом п'ятого дня заворушень в Ірані загинули ще кілька людей. За словами журналістів, протестувальники закликали до покладення кінця правлінню верховного лідера країни, та деякі з них закликали до повернення до монархії. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його уряд прислухається до "законних вимог" протестувальників, однак генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад пригрозив "рішучою відповіддю" на спроби "створити нестабільність". Журналісти зазначили, що ці протести стали наймасштабнішими з часів повстань 2022 року, коли молода жінка Магса Аміні, яку звинуватили в тому, що вона не носила належним чином хустку, загинула під вартою.

Нагадаємо, іранські торговці почали закривати магазини через незадоволення економічною ситуацією в країні 28 грудня, та в ніч на 1 січня Іран охопили масштабні протести. В західних містах Лордеган і Кухдашт загинули кілька людей, відбулися сутички в провінції Ісфахан у центрі країни та в провінції Фарс на півдні. В Кухдашті загинув доброволець воєнізованого формування "Басідж", пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Зазначимо, в серпні ЗМІ з посиланням на дані західної розвідки повідомляли, що Іран розчарований тим, як мало отримав від президента РФ Володимира Путіна за дрони Shahed-136.