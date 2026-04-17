Дефицит топлива: европейские авиакомпании начали отменять авиарейсы из-за войны в Иране

Lufthansa стала первой крупной авиакомпанией, приостановившей полеты на фоне обострения топливного кризиса, который спровоцировала война в Иране и блокада Ормузского пролива.

Конфликт спровоцировал панические закупки, накопление запасов и дипломатические баталии вокруг авиационного топлива. И компания Lufthansa стала первой, которая приостановила полеты десятков самолетов , а нигерийские авиаперевозчики угрожают полностью прекратить полеты, поскольку правительства и авиакомпании все чаще паникуют из-за сокращения запасов авиационного топлива и резкого роста цен на нефть, пишет Independent.

Атаки на НПЗ на Ближнем Востоке ударили по авиасообщению

С начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля авиакомпании повысили цены на авиабилеты, ввели топливные сборы и сократили некоторые маршруты, чтобы сохранить денежные средства и снизить затраты.

Авиакомпании предупредили о нехватке топлива в течение нескольких недель, что нарушит авиасообщение в преддверии пикового летнего сезона в Северном полушарии и усугубит самый серьезный кризис в авиационной отрасли за последние годы.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила 16 апреля, что в ближайшее время приостановит эксплуатацию до 27 самолетов, став первым крупным перевозчиком, сделавшим это, в то время как британская EasyJet предупредила, что объемы бронирования отстают от прошлогодних показателей.

Аналитики говорят, что вероятны дальнейшее сокращение пропускной способности, приостановка полетов и введение дополнительных сборов.

Двухнедельное перемирие не принесло существенного облегчения: продолжающееся закрытие Ормузского пролива привело к сокращению мировых поставок нефти и сжиженного природного газа примерно на пятую часть, а нефтеперерабатывающим заводам требуется время для восстановления повреждений, нанесенных войной.

Акции EasyJet упали на целых 9%, прежде чем частично компенсировать потери и закрыться с падением на 5%. Акции Ryanair снизились на 6%, а Wizz Air и Lufthansa потеряли около 3% каждая.

Дадли Шенли, руководитель авиационного подразделения Goodbody, заявил, что прогнозы прибыли авиакомпаний придется пересмотреть, добавив, что замедление темпов бронирования и снижение доходности подпитывают скептицизм инвесторов.

Вслед "Люфтганзой" нигерийские авиакомпании предупредили, что могут прекратить полеты уже в понедельник, если цены на топливо, которые выросли примерно на 270% с конца февраля, не снизятся.

Кризис усугубил пожар в Австралии, который произошел на крупнейшем из двух нефтеперерабатывающих заводов страны. Компания Viva Energy VEA.AX, владеющая заводом, заявила, что ожидает снижения объемов производства бензина и авиационного бензина.

Решение о приостановке эксплуатации 27 самолетов, обслуживающих дочернюю компанию CityLine, а также четырех более старых самолетов под брендом Lufthansa, встревожило профсоюзы. В последние недели Lufthansa столкнулась с дорогостоящими и деструктивными забастовками пилотов и бортпроводников.

Европейский союз разрабатывает планы действий в чрезвычайных ситуациях для максимизации объемов переработки нефти и импортирует рекордные объемы авиационного топлива из США. Он зависит от импорта авиационного топлива больше, чем от любого другого транспортного топлива, причем около 75% поставок приходится на Ближний Восток.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на этой неделе отправился в турне по Юго-Восточной Азии, чтобы попытаться обеспечить поставки топлива и смягчить последствия шока поставок для экономики.

В четверг он заявил, что Австралия, которая импортирует около 80% топлива, уже получила 100 миллионов литров дизельного топлива из Брунея и Южной Кореи. Аналитики предупредили, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе усилит повышательное давление на цены.

Напомним, ранее стало известно, что в Дубае закрылся самый известный отель в мире. Знаменитый "Парус" считался "единственным в мире семизвездочным отелем". В начале войны в Иране у его входа взорвался "Шахед".

После начала войны в Иране журналист съездил в Дубай и рассказал без прикрас на что теперь похож "рай" для миллионеров.