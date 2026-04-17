Дефіцит палива: європейські авіакомпанії почали скасовувати авіарейси через війну в Ірані

Lufthansa стала першою великою авіакомпанією, яка призупинила польоти на тлі загострення паливної кризи, що її спровокувала війна в Ірані та блокада Ормузької протоки.

Конфлікт спровокував панічні закупівлі, накопичення запасів і дипломатичні баталії довкола авіаційного палива. І компанія Lufthansa стала першою, яка призупинила польоти десятків літаків, а нігерійські авіаперевізники погрожують повністю припинити польоти, оскільки уряди та авіакомпанії дедалі частіше панікують через скорочення запасів авіаційного пального та різке зростання цін на нафту, пише Independent.

Атаки на НПЗ на Близькому Сході вдарили по авіасполученню

Від початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого авіакомпанії підвищили ціни на авіаквитки, запровадили паливні збори і скоротили деякі маршрути, щоб зберегти кошти і знизити витрати.

Авіакомпанії попередили про нестачу палива протягом кількох тижнів, що порушить авіасполучення напередодні пікового літнього сезону в Північній півкулі і посилить найсерйознішу кризу в авіаційній галузі за останні роки.

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила 16 квітня, що найближчим часом призупинить експлуатацію до 27 літаків, ставши першим великим перевізником, який зробив це, тоді як британська EasyJet попередила, що обсяги бронювання відстають від торішніх показників.

Аналітики кажуть, що ймовірні подальше скорочення пропускної спроможності, призупинення польотів і введення додаткових зборів.

Двотижневе перемир'я не принесло істотного полегшення: тривале закриття Ормузької протоки призвело до скорочення світових постачань нафти і скрапленого природного газу приблизно на п'яту частину, а нафтопереробні заводи потребують часу для відновлення ушкоджень, завданих війною.

Акції EasyJet впали на цілих 9%, перш ніж частково компенсувати втрати і закритися з падінням на 5%. Акції Ryanair знизилися на 6%, а Wizz Air і Lufthansa втратили близько 3% кожна.

Дадлі Шенлі, керівник авіаційного підрозділу Goodbody, заявив, що прогнози прибутку авіакомпаній доведеться переглянути, додавши, що сповільнення темпів бронювання і зниження прибутковості підживлюють скептицизм інвесторів.

Слідом за "Люфтганзою" нігерійські авіакомпанії попередили, що можуть припинити польоти вже в понеділок, якщо ціни на пальне, які зросли приблизно на 270% з кінця лютого, не знизяться.

Кризу посилила пожежа в Австралії, яка сталася на найбільшому з двох нафтопереробних заводів країни. Компанія Viva Energy VEA.AX, що володіє заводом, заявила, що очікує зниження обсягів виробництва бензину та авіаційного бензину.

Рішення про припинення експлуатації 27 літаків, що обслуговують дочірню компанію CityLine, а також чотирьох старіших літаків під брендом Lufthansa, стривожило профспілки. Останніми тижнями Lufthansa зіткнулася з дорогими і деструктивними страйками пілотів і бортпровідників.

Європейський союз розробляє плани дій у надзвичайних ситуаціях для максимізації обсягів переробки нафти та імпортує рекордні обсяги авіаційного палива зі США. Він залежить від імпорту авіаційного палива більше, ніж від будь-якого іншого транспортного палива, причому близько 75% поставок припадає на Близький Схід.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе цього тижня вирушив у турне Південно-Східною Азією, щоб спробувати забезпечити постачання пального і пом'якшити наслідки шоку поставок для економіки.

У четвер він заявив, що Австралія, яка імпортує близько 80% пального, вже отримала 100 мільйонів літрів дизельного пального з Брунею та Південної Кореї. Аналітики попередили, що пожежа на нафтопереробному заводі посилить підвищувальний тиск на ціни.

