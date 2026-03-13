Крупная авиакомпания отменяет более 1000 рейсов: что произошло

Рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке привел к тому, что крупная авиакомпания сократила пять процентов своих рейсов.

Air New Zealand объявила, что сократит количество рейсов в течение следующих двух месяцев. Об этом пишет The Sun.

Авиакомпания отменяет рейсы

Исполнительный директор Air New Zealand Нихил Равишанкар заявил, что авиакомпания сократит свои услуги примерно на пять процентов. И это продлится до начала мая 2026 года.

Это сокращение равно примерно 1100 рейсам, что, в свою очередь, повлияет на 44 000 пассажиров из 1,9 миллиона.

Нихил Равишанкар объяснил: "Мы сосредоточены на консолидации рейсов, которые осуществляются, например, не в часы пик, или там, где есть альтернатива, с помощью которой мы можем снова разместить клиентов".

Air New Zealand заявила, что большинство пассажиров, которых это касается, будут переведены на другие рейсы.

Авиакомпания не предоставила списка рейсов, которых это касается, но некоторые чиновники в Новой Зеландии сообщили, что внутренние маршруты были изменены.

Равишанкар сказал: "Люди все еще хотят добраться до Европы, и через воздушное пространство США мы можем доставить их в Европу, и именно на этом мы сосредоточены".

Это заявление появилось вскоре после того, как Air New Zealand повысила цены в ответ на рост стоимости топлива.

Air New Zealand повысила цены в ответ на рост стоимости топлива Фото: Pixels

Рост цен на топливо

Внутренние рейсы подорожали на 10 долларов в одну сторону, короткомагистральные — на 20 долларов, а дальнемагистральные — на 90 долларов.

Из-за конфликта между США и Ираном стоимость авиационного топлива значительно выросла. До этого цены составляли около 90 долларов за баррель, а с тех пор выросли до 200 долларов за баррель.

Однако некоторые авиакомпании, такие как Ryanair, easyJet, British Airways и Virgin Atlantic, пострадали меньше, поскольку они обеспечили себе часть своего топлива по фиксированным ценам на определенный период времени.

