Известная телеведущая рассказала, как вырвалась из Дубая: "Начинается второй обстрел" (фото)
Блогерша и телеведущая Валерия Крук, которая застряла в Дубае из-за атак Ирана и закрытия воздушного пространства с 28 февраля, сообщила, что в конце концов смогла выбраться из ОАЭ.
Звезда сети вышла на связь в Instagram. Сейчас она находится уже в Болгарии.
Валерия Крук вылетела из Дубая
"Друзья, приветствую вас всех уже из Болгарии, сегодня ночью прилетела, и хочу поделиться тем, как я уехала. Потому что это будет, во-первых, полезно многим украинцам, которые до сих пор остались в Арабских Эмиратах, ну и также удовлетворить любопытство всех остальных. Во-первых, я в который раз благодарна Богу за своих друзей, за людей, которые встречаются в жизни. Именно друзья мне помогли вылететь", — призналась Крук.
Оказалось, что друзья звезды сети владеют туристической компанией, поэтому со своими навыками и связями смогли организовать и такое путешествие, предложив Крук выезд из обстреливаемого Дубая.
Обстрел перед вылетом
Когда появился вариант вылететь в Софию (столица Болгарии), Валерия решила рискнуть и через 40 минут уже "мчалась" в аэропорт. Поездка прошла "весело", по словам телеведущей, ведь после регистрации на рейс начался обстрел города.
"Всех эвакуируют в такую зону под бетонным потолком. Обстрел закончился, очень удачно Дубай в очередной раз отразил эту атаку. Нас вернули снова на посадку, и когда мы ехали в автобусе уже к самолету, начинается второй обстрел", — вспомнила Крук.
Впоследствии самолетам стали по очереди давать коридоры для вылета. По словам Валерии, ей было страшно лететь в таких обстоятельствах.
"Мы пролетали над Саудовской Аравией, короче так, знаете, нервничала я. Но все хорошо", — добавила телеведущая.
